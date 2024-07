Sick Of It All: Lou Koller hat Krebs, Europatour abgesagt

Aufgrund einer Krebserkrankung von Sänger Lou Koller muss die New York-Hardcore-Band Sick Of It All ihre kommende Europatour kurzfristig absagen. Frontmann Lou Koller hat dies in einem kurzen Statement bekannt gegeben. Die Band sammelt nun Spenden. Shouter Koller bleibt trotz der Nachricht optimistisch.

Die Musiker unterstützen ihren Frontmann natürlich. Dieser selbst sagt, er habe die volle Unterstützung der Band und wird den ganzen Sommer über behandelt werden.

Ein Link zu einer Spendenaktion gibt es ebenfalls, siehe Profil von Sick Of It All (unter bei Instagram), und dabei handelt sich um eine Go Fund Me-Kampagne. Angepeilt sind 200.000 US-Dollar, davon wurden relativ zeitnah schon 198.000 US-Dollar erreicht.

Gute Besserung und alles Gute an dieser Stelle!