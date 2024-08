Silverstein veröffentlichen neue Single “Skin & Bones”

Die Kanadier von Silverstein veröffentlichten kürzlich ihre neue Single “Skin & Bones” via UNFD. „‚Skin & Bones‘ ist ein zutiefst emotionaler Song über den plötzlichen Verlust einer Person, die mir einmal sehr nahe stand“, erzählt Sänger Shane Told. „Jeden Tag sind wir in unseren eigenen Gedanken gefangen, machen uns Sorgen über triviale Dinge und denken nie darüber nach, wie zerbrechlich wir sind. Das Leben kann in einem Augenblick vorbei sein. Ich habe einen der großartigsten Menschen verloren, die ich je kannte.“

© Silverstein – Skin & Bones (Artwork)

Er fährt fort: „Bei den Aufnahmen in Joshua Tree, mitten in der Wüste, fühlte es sich an, als würden wir mit einer völlig leeren Leinwand beginnen. Ohne äußere Ablenkungen richtete ich meine Aufmerksamkeit nach innen. Wie fühlte ich mich wirklich? Was wollte ich wirklich dazu sagen? Und als ich das herausgefunden hatte, strömte die Performance nur so aus mir heraus. Reden, Singen, Schreien, Brüllen … in diesem Track steckt alles pure Emotion.“

Schlagzeuger Paul Koehler ergänzt: „Anfang des Jahres wagten wir uns nach Joshua Tree, versteckten uns mehrere Wochen lang und arbeiteten intensiv an unserer ersten neuen Musik seit drei Jahren. ‚Skin & Bones‘ ist voller starker Emotionen und bietet einen ersten Einblick in das, was bei diesen Sessions entstanden ist.“