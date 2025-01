Silverstein veröffentlicht neue Single und Musikvideo „Don’t Let Me Get Too Low“

Die gefeierte kanadische Rockband Silverstein hat kürzlich ihre brandneue Single „Don’t Let Me Get Too Low“ veröffentlicht. Frontmann Shane Told erzählt: „‘Don’t Let Me Get Too Low‘ vermischt unseren klassischen Sound mit unserem Pop-Punk und auch unseren Hardcore-Einflüssen. Es ist ein Song, der schwer zu beschreiben ist, weil er in weniger als 3 Minuten so viel ausmacht. Das Video zu drehen hat viel Spaß gemacht, wir waren mitten in der Wüste außerhalb von Las Vegas und ich habe mit einem breiten Grinsen im Gesicht mein eigenes Grab gegraben. Zum Glück ist keine Polizei aufgetaucht, die uns gefragt hat, was wir machen, das wäre vielleicht schwer zu erklären gewesen.“

© Silverstein – Don’t Let Me Get Too Low (Single Artwork)

„Manchmal ist die einzige Person, die dich vor dir selbst retten kann, du selbst? Das steht jedenfalls im Text. Wenn du dir das Video ansiehst, ist es eigentlich das Gegenteil. Wie dem auch sei, wir hatten viel Spaß beim Schreiben dieses Songs“, erzählt Gitarrist Paul Marc Rousseau. „Einige Dinge fielen uns schnell ein, aber ein paar Stellen haben uns einige Nerven gekostet. Insgeheim mag ich es aber, wenn in nur 10 Sekunden Musik viel Material eingebaut, das wie 2 Stunden Musik klingt. Es fühlt sich an wie das Wichtigste auf der Welt, aber gleichzeitig auch so absurd. Das ist das Problem, wenn man etwas so Kurzes schreibt: Man muss sicherstellen, dass jede Sekunde einen Zweck erfüllt, und ich denke, das haben wir hier geschafft. Keine verschwendeten Sekunden. 100 % Banger.“

„Don’t Let Me Get Too Low“ stammt aus dem kommenden Album der Band „Antibloom“, dem ersten Teil ihres Doppelalbums Antibloom / Pink Moon. Die Platten wurden in den Wüsten von Joshua Tree geschrieben und stellen das bisher vielseitigste und produktivste Werk der Band dar. Antibloom wird am 21. Februar 2025 über UNFD veröffentlicht, Pink Moon folgt später im Jahr.

© Silverstein – Antibloom (Artwork)

EU Tour Dates:

(with: Thursday, The Callous Daoboys, Bloom)

3/4 Brussels, BE @ AB

3/5 Paris, FR @ Trabendo

3/6 Amsterdam, NL @ Melkweg

3/7 Wiesbaden, DE @ Schlachthof

3/8 Munich, DE @ Backstage Werk

3/10 Vienna, AT @ Arena

3/11 Nuremburg, DE @ Löwensaal

3/13 Berlin, DE @ Huxleys

3/14 Hamburg, DE @ Grosse Freiheit

3/15 Cologne, DE @ Palladium