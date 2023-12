Slipknot geben Shows in UK und Europa zum 25. Jubiläum bekannt

Die US-Metaller Slipknot gaben kürzlich Shows in UK und Europa zum 25. Jubiläum bekannt. Die elf Shows beginnen im Ziggo Dome in Amsterdam am 5. Dezember 2024 und enden am 20. Dezember 2024 in der Londoner O2 Arena. Dazwischen ist die Band in den Niederlanden, Deutschland, Schweiz und Frankreich zu sehen. Als Support sind Bleed From Within dabei. Die Tickets gibt in Kürze. Einen Video-Trailer, die Tourdaten sowie das Tourposter gibt es nachfolgend:

5​ Dec – Amsterdam, NL ​- Ziggo Dome

6​ Dec – Dortmund, DE – Westfalenhalle

8​ Dec – Stuttgart, DE – ​​Schleyerhalle

9 ​Dec – Leipzig, DE​​ – Quarterback Immobilien Arena

11 ​Dec – Zurich, CH​​ – Hallenstadion

12​ Dec – Paris, FR​​​ – Accorhotel Arena

14 ​Dec – Leeds, UK​​​ – First Direct Arena

15​ Dec – Glasgow, UK​​​ – Ovo Hydro

17​ Dec – Manchester, UK – ​​​Co-op Live Arena

18​ Dec – Birmingham, UK​​ – Utilita Arena

20​ Dec – London, UK – ​​​O2 Arena

© Slipknot Euro-UK-Tour 2024

