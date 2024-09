Sperling mit neuer Single „Allein sein ist so leicht“

Seit kurzem ist die neue Sperling-Single “Allein sein ist so leicht” draußen. Die Single erzählt eine Geschichte, in der sich jede:r ein Stück weit wiederfindet, die/der das Gefühl kennt, nicht gut genug zu sein und sich wünscht, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Ein ermutigender Song der Post-Hardcore Band.

„Allen Sein Ist So Leicht“ wurde anschließend gemischt von Marco Kollenz (u.a. Ghostkid, Unprocessed) und gemastered von Joe Joaquin (Annemaykantereit, Van Holzen) und erscheint Ende September 2024, direkt vor Start der ersten deutschlandweiten Headliner-Tour der Bandgeschichte.

„Wir waren lange nicht sicher, ob es nicht zu stressig ist, einen neuen Song zu releasen, so kurz bevor die erste eigene Tour endlich beginnt. Auf einmal hat das Songwriting aber wieder so viel Spaß gemacht und lief so gut, dass wir dachten: Dieser Song MUSS sogar vor der Tour kommen, weil wir tierisch Bock haben, den mit unseren Fans in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zu singen und zu feiern.“ (SPERLING)

© Sperling – Allein sein ist so leicht (Single Artwork)

SPERLING “Allein Sein ist so leicht”

VÖ: 27.09.2024

SPOTIFY, APPLE, DEEZER etc.

https://bfan.link/allein-sein-ist-so-leicht

SPERLING – TOUR 2024 / 2025

13.09.24 DE – Goldberg – Amtsrock Festival

14.09.24 DE – Hoya – Get Loud Against Hate Festival

02.10.24 DE – Frankfurt, Batschkapp (mit Blackout Problems)

03.10.24 DE – Köln, Carlswerk Viktoria (mit Blackout Problems)

04.10.24 DE – Dresden, Blauer Salon (mit Nikra)

05.10.24 DE – Bochum, die Trompete (AUSVERKAUFT, mit Nikra)

06.10.24 DE – Hannover, bei Chéz Heinz (mit Nikra)

08.10.24 DE – Bremen, Tower (mit Nikra)

09.10.24 DE – München, Feierwerk (mit Nikra)

10.10.24 AT – Wien, B72 (mit Nikra)

11.10.24 DE – Erfurt, Kulturzentrum Engelsberg (mit Nikra)

12.10.24 DE – Erlangen, E-Werk (mit Blackout Problems)

25.10.24 DE – Karlsruhe Schrägfest, Jubez (mit Stereo Dynamite)

27.10.24 CH – Baden, Werk Kulturlokal (mit Stereo Dynamite)

31.10.24 DE – Leipzig, Conne Island (mit Blackout Problems)

01.11.24 DE – Berlin, Festsaal Kreuzberg (mit Blackout Problems)

02.11.24 DE – Hamburg, Markthalle (mit Blackout Problems)

14.12.24 DE – Münster – Sputnukhalle (mit Shoreline)

03.01.25 DE – Koblenz – Frost & Frust Festival (mit Kind Kaputt)