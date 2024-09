Stick To Your Guns kündigen neues Album “Keep Planting Flowers” an – Ebenso Single und Tour

Das Hardcore-Quintett Stick To Your Guns kündigen neues Studioalbum “Keep Planting Flowers” an. Es wird am 10. Januar 2025 über SharpTone Records erscheinen. Ein Video zur Single “Severed Forever” gibt es ebenso. Eine Tour wird ebenfalls angekündigt.

Die Gruppe besteht aus Jesse Barnett [vocals], Andrew Rose [bass], Adam Galindo [drums], Chris Rawson [guitar] und Josh James [guitar]. Vorbestellung zum Album sind ab dem 8. Oktober möglich.

„Keep Planting Flowers ist eine Sammlung von Songs, die existieren, um der nihilistischen Erzählung zu trotzen, die unsere Gedanken und Gesellschaften plagt“, sagt Barnett über das Album. „Eines, das sagt, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind, und dass wir, ungeachtet der brennenden Wut oder der bodenlosen Depression, die uns erfüllt, einfach nichts dagegen tun können. Ich lehne eine solch freudlose Sicht auf das einzige Leben, das ich leben darf, entschieden ab. Eine neue Welt braucht ein neues Du, also pflanze weiterhin Blumen, egal wie schlimm die Dinge werden.“

In Bezug auf die Single und das Video fährt Barnett fort: „In einer Branche, in der es nur einen wahren Künstler pro 250 Unternehmer gibt, ist dieses Lied eine Widmung an die ‚Künstler und Musiker‘, die nichts weiter als Lakaien oder Laufburschen ihrer Vorgesetzten sind. Ich habe mich vollständig von der oberflächlichen, wettbewerbsorientierten Marktmentalität des ‚Scheiß auf deinen Nachbarn‘ gelöst und bin zu einer übergegangen, die mehr mit der Sehnsucht meines Geistes übereinstimmt. Ich werde nicht so tun, als wären keine Grenzen gezogen worden. Ich habe meine Seite gewählt und einen Sinn darin gefunden, für wen und was ich kämpfe.“

Auf der Platte befinden sich auch zwei Feature-Gäste: Scott Vogel von Terror und Connie Sgarbossa von SeeYouSpaceCowboy.

STYG werden die nächsten Monate auf Tour sein. Im Januar und Februar reisen sie mit Bodysnatcher, Elwood Stray und No Cure nach Europa. Alle Termine und Orte finden Sie in der Grafik unten.

© Stick To Your Guns – Keep Planting Flowers EU Record Release Tour 2024

© Stick To Your Guns – Keep Planting Flowers (Artwork)

TRACKLISTE VON KEEP PLANTING FLOWERS:

„We All Die Anyway“

„Spineless“

„Permanent Dark“

„Invisible Rain“

„Severed Forever“

„More Than A Witness“

„Keep Planting Flowers“

„Eats Me Up“

„Who Needs Who“ (feat. Scott Vogel von Terror)

„H84U“ (feat. Connie Sgarbossa von Seeyouspacecowboy)