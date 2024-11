Stick To Your Guns veröffentlicht „More Than A Witness“-Video

Das Hardcore-Quintett Stick To Your Guns veröffentlichte kürzlich ein Musikvideo zum Track „More Than A Witness“ von ihrem kommenden neuen Album „Keep Planting Flowers“. Der neue Longplayer wird am 10. Januar 2025 bei Sharptone Records erscheinen.

„‚More Than a Witness‘ war ein Song, der aus uns herausströmte. Von den Riffs bis zum Text war klar, dass die Substanz dieses Songs etwas war, das unbedingt raus musste, und ich bin froh, dass es so gekommen ist“, sagt James. „Es ist einer meiner Lieblingssongs auf dem neuen Album und erinnert uns wirklich daran, dass jeder von uns seine eigene Verantwortung hat, für eine bessere Lebensweise für alle zu kämpfen.“

© Stick To Your Guns – Keep Planting Flowers (Artwork)

Barnett mischt sich ebenfalls ein und sagt: „Die Philosophen haben die Welt nur auf verschiedene Weise interpretiert. Es geht jedoch darum, sie zu ändern. Ob es uns allen gefällt oder nicht, wir sind jeden Tag Teil einer kollektiven Gesellschaft, in der das, was wir tun oder nicht tun, eine Ursache und Wirkung auf einander und auf andere Dinge hat. Während die meisten von uns sich völlig isoliert haben, indem sie jeden Aspekt ihres Lebens individualisiert haben, kann es schwierig sein zu verstehen, warum das, was Sie in diesem Moment nicht direkt betrifft, überhaupt irgendeine Bedeutung für Sie haben sollte. Ich persönlich habe mich meiner Rolle verschrieben, nicht länger einfach zurückzulehnen und zuzusehen, wie unsere Welt in eine Todesspirale gerät, sondern vielmehr mit dem, was ich habe, zu tun, was ich kann, wenn ich kann. Egal, wie sinnlos es manchen erscheinen mag. Für mich bedeutet das, wahrhaft menschlich zu sein. Und wie der verstorbene, großartige Kris Kristofferson sagt: ‚Versuchen Sie, die Wahrheit zu sagen und Ihren Standpunkt zu vertreten. LASSEN SIE SICH VON DEN BASTARDEN NICHT UNTERKRIEGEN.‘“

© Stick To Your Guns – Keep Planting Flowers EU Record Release Tour 2024