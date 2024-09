Subway To Sally überraschen mit Ankündigung von “Post Mortem”, Eisheilige Nacht Tour 2024 kommt ebenfalls

Die deutschen Folk-Metal-Ikonen Subway To Sally überraschen ihre Fans mit der Ankündigung ihres 15. Studioalbums. Das Werk nennt sich “Post Mortem” und wird kurz vor den Weihnachtsfeiertagen am 20. Dezember 2024 über Napalm Records erscheinen. Außerdem kann man die Band in diesem Dezember live auf der Eisheilige-Nacht-Tour erleben.

SUBWAY TO SALLY kommentieren:

„Die Welt um uns herum ist immer noch im Wandel. Es herrscht das Gefühl, dass nichts besser wird, im Gegenteil, es scheint schlimmer zu werden. Der ‚Schwarze Tod‘ ist vorbei, aber der lang ersehnte Freedom Day nach COVID kam nicht. Stattdessen scheint ein Problem das nächste abzulösen. Wir leben in Zeiten des großen Versagens. Alles schwankt zwischen Dunkelheit und Euphorie. Die Menschen sehnen sich nach Ablenkung, nach Vergessen, nach Feiern und Freiheit – und sei es nur für einen Moment.

In unserer Musik sprechen wir die Wünsche und Ängste der Menschen an, aber auch ihre Hoffnungen und Träume. In einer Zeit, in der die Welt auseinanderzufallen scheint, wollen wir eine Konstante sein – eine Stimme der Authentizität und Menschlichkeit inmitten der Turbulenzen des Lebens.“

„Phönix“ eröffnet das Album, aber auch Songs wie „Wunder“, „Nero“, „Lumpensammler“ und „Die Erde bebt“ sind enthalten und beschäftigen sich (teilweise) mit sozialkritischen Themen.

SUBWAY TO SALLY kommentieren:

„In dieser Welt der Widersprüche und Veränderungen scheint es schwierig, eine Stimme zu finden. Doch bei näherer Betrachtung findet man Parallelen in Geschichte und Kunst. Was haben Putin und Nero, Oppenheimer und Prometheus gemeinsam? Was erhebt sich aus der Asche Roms? Wiederholt sich die Geschichte tatsächlich – einmal als Tragödie, das andere Mal als Farce?“

© Subway To Sally – Post Mortem (Artwork)

Post Mortem Tracklisting:

Introitus Phönix Post mortem Wunder Nero Unter dem Banner Herz in der Rinde Lumpensammler Stahl auf Stahl Atlas Kummerkind Eisheilige Nacht Die Erde bebt

Post Mortem wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1 LP Gatefold Liquid Black (nur Napalm Records Mailorder – streng limitiert)

1 LP Gatefold Splatter (nur Napalm Records Mailorder – streng limitiert)

2 CDs mit 24-seitigem Mediabook + Kelch (nur Napalm Records Mailorder – limitiert)

1 CD Jewel Case + Kelch (nur Napalm Records Mailorder – limitiert)

1 LP Gatefold Black + Kelch (nur Napalm Records Mailorder – limitiert)

1 LP Gatefold Black

2 CDs mit 24-seitigem Mediabook

1 CD Jewel Case

Digital Deluxe Album

Digital Album

Eisheilige Nacht 2024

w/ WARKINGS, Support: The O´Reillys & The Paddyhats + Harpyie

13.12.24 CH – Pratteln / Z7

14.12.24 DE – Stuttgart / Im Wizemann

20.12.24 DE – Dortmund / PLWM

21.12.24 DE – Giessen / Hessenhallen

22.12.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

26.12.24 DE – Braunschweig / MEG

27.12.24 DE – Würzburg / Posthalle

28.12.24 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.12.24 DE – Bremen / Pier 2

30.12.24 DE – Potsdam / Waschhaus

© Subway To Sally Eisheilige Nacht 2024 Tour

SUBWAY TO SALLY are:

Eric Fish – Vocals, Flutes, Bagpipe

Ally Storch – Violin

Bodenski – Hurdy Gurdy, Acoustic Guitar, Vocals

Simon – Acoustic Guitars, Trumsheit, Vocals

Ingo Hampf – Guitar, Lute

Simon Michael – Drums, Percussion

Sugar Ray – Bass