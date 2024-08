Sunrise Over Rigor Mortis von Beaten To Death CD Kritik

Obwohl die Band Beaten To Death schon seit rund zehn Jahren die Szene unsicher macht und den einen oder anderen Output vorzuweisen hat, stolpere ich erst im Jahre 2024 über die Truppe mit ihrem Geknüppel. Ende Mai ist “Sunrise Over Rigor Mortis” auf dem Label Mas-Kina Recordings erschienen. Hier gibt es neun Songs in einer Spielzeit von 18:14 Minuten.

© Beaten To Death – Sunrise Over Rigor Mortis

“Sunrise Over Rigor Mortis” ist der Nachfolger zum Album “Last Maar, Ik Verhuis Naar Het Bos” (ungefähr: “Egal, ich ziehe in den Wald”), welches 2021 veröffentllicht wurde. Auf dem aktuellen Werk präsentiert die Band weiterhin ihre Grindcore-Variation mit einigen melodischen Aspekten. Es ist der sechste Longplayer der Truppe aus Oslo.

Die Aufnahmen fanden live statt und auch fürs Abmischen zeichnet sich Gitarrist Tommy Hjelm verantwortlich.

Gestartet wird mit “Dalbane”, gefolgt von dem Song mit dem seltsamen Titel “My Hair Will Be Long Until Death” und “Enkel Risa till limfabriken”. Knallhartes Zeug, das mich auf den Rest (weitere sechs Songs) vorbereitet.

Alle Stücke machen klar: es ist schnell, aber wir können trotzdem melodisch sein. Außerdem gibt es abgehackte Parts und andere spezielle Einflüsse. Es wird zumindest nicht langweilig – außer vielleicht man hört die Platte zu oft. Die 18 Minuten gehen schnell vorüber und die ersten Songs kehren schon bald wieder.

Alles in allem aber top und mal eine schöne Abwechslung. Generell aber auch in dem Genre.

Beaten to Death

Sunrise Over Rigor Mortis

Mas-Kina Recordings

Beaten to Death are:

Anders Bakke – Vocals

Martin Rygge – Guitar/Backing Vocals

Tommy Hjelm – Guitar/Backing Vocals

Mika Martinussen – Bass

Christian “Bartender” Svendsen – Drums

Links:

https://www.beatentodeath.net