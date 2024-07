Supreme Chaos Records veröffentlichen fünf Alben von Napalm Death neu

Das Label Supreme Chaos Records kündigte kürzlich die Veröffentlichung von fünf Alben von Napalm Death an. Sie sind laut eigener Aussage aktuell im Presswerk und sind keine einfachen Neupressungen, sondern wurden komplett überarbeitet. “Alle Releases wurden von Patrick W. Engel mit einem neuen, dynamischen Remastering versehen. Das Ergebnis wurde durch die Band geprüft. Und allein dieser Part hat sich schon gelohnt, denn die Alben klangen nie so auf den Punkt wie auf diesen Releases.”

Außerdem heißt es: “Das Artwork wurde aufgefrischt, teilweise mit wertigen Beilagen wie

4-seitigem Booklet, Postern und vieles mehr. Es gibt Vinyl und Tapes und unsere erste Liquid Filled Vinyl Release!”

Zu den Alben zählen: “Leaders Not Followers Part 2” (Vinyl), “The Code Is red… Long Live The Code” (Vinyl), “Smear Campaign” (Vinyl/ MC), “Apex Predator” (Vinyl) und “Time Waits for No Slave” (MC).

Pre-Order:

https://supremechaos.com/link/napalmdeath/

