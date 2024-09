Tankard veröffentlichen Live-Video zu “Himbeereis zum Frühstück”

Zwei Jahre nach dem 40-jährigen Bandjubiläum und ihrem letzten Studioalbum “Pavlov’s Dawgs” (Platz 8 in den offiziellen deutschen Album-Charts) veröffentlichen Tankard ein Live-Video zum Track “Himbeereis zum Frühstück”. Dieses stammt vom gleichnamigen Tankwart-Schlager-Metal-Album, welches zusammen mit den Tankard-Alben “Kings of Beer” und “Disco Destroyer” am 18. Oktober 2024 via Reaper Entertainment wiederveröffentlicht wird. Die Releases bekamen ein Remastering und ein neues Artwork. Das Ganze wird auf CD und Vinyl wiederveröffentlicht.

Im Rahmen der exklusiven Frühschoppen-Show auf dem diesjärigen Wacken-Open-Air, spielte die Band daher, zum ersten Mal seit vielen Jahren, passend zum Motto den TANKWART Klassiker “Himbeereis Zum Frühstück”.

Das Live-Video gibt es nun hier zu sehen:

Gerre kommentiert:

“Nach über 42 Jahren Tankard und das insgesamt fünfte Mal auf Wacken (1998,1999,2001,2017,2024) endlich mal auf der Hauptbühne spielen zu dürfen, war schon der absolute Hammer.

Als wir dann noch erfuhren, den Samstag als allerste Band zu eröffnen, war die Vorfreude um so größer und es lag es auf der Hand, mal wieder “Himbeereis zum Frühstück” von der zweiten Tankwart-Scheibe passend zu unserer frühen Auftrittszeit live zu performen.

Der Song hat mega Spaß gemacht und das Publikum war WELTKLASSE!”

Um das Re-Mastering kümmert sich Alexander Ecker von den PEARLSOUND STUDIOS.

Die neugestalteten Cover-Artworks stammen aus der Feder von Kai Brockschmidt.

© Tankard – Kings of Beer

KINGS OF BEER (2000)

Flirtin’ With Desaster Dark Exile Hot Dog Inferno Hell Bent For Jesus Kings Of Beer I’m So Sorry Talk Show Prostitute Incredible Loudness Land Of The Free Mirror, Mirror Tatto Coward

© Tankard – Disco Destroyer

DISCO DESTROYER (1998)

Serial Killer http://www.planetwide-suicide.com Hard Rock Dinosaur Queen Of Hearts U-R-B Mr. Superlover Tankard Roach Motel Another Perfect Day Death By Whips Away! Face To The Enemy Splendid Boyz Disco Destroyer

© Tankwart – Himbeergeist zum Frühstück

TANKWART – Himbeergeist zum Frühsütck (1996)

Schöne Maid Viva Espana Tanze Samba Mit Mir Ein Bißchen Spaß Muß Sein Paloma Blanca Am Tag, Als Conny Kramer Starb Himbeereis Zum Frühstück Dschinghis Khan Sieben Fässer Wein Mendocino Fiesta Mexicana Fahrende Musikanten Blau Blüht Der Enzian

TANKARD sind:

Gerre – Vocals

Frank – Bass

Andy – Gitarre

Gerd – Drums