Tanzwut kündigen ihr neues Album “Achtung Mensch!” an

Die Band Tanzwut um Frontmann Teufel kündigte kürzlich ihr neues Studioalbum “Achtung Mensch!” für den 09. August 2024 an. Es ist im Übrigen das elfte Werk. Erscheinen wird es via NoCut Music GbR. Außerdem geht die Gruppe auf “Achtung Mensch!” Tour im Oktober/November 2024. Die Videopremiere zur gleichnamigen ersten Single “Achtung Mensch!” findet am 12.04.2024 um 20:00 statt.

© Tanzwut – Achtung Mensch! Cover

Tourdaten:

Achtung Mensch! Tour 2024

Support: Florian Grey

11.10.2024 Rostock – M.A.U. Club

12.10.2024 Dresden – Reithalle

18.10.2024 Hannover – Musikzentrum

19.10.2024 Leipzig – Hellraiser

25.10.2024 Bad Salzungen – Pressenwerken

26.10.2024 Frankfurt – Das Bett

27.10.2024 München – Backstage Halle

01.11.2024 Berlin – Columbia Theater

07.11.2024 Wien – ((szene))

08.11.2024 Lindau – Club Vaudeville

09.11.2024 Stuttgart – Wizemann Club

10.11.2024 Saarbrücken – Garage

15.11.2024 Hamburg – Bahnhof Pauli

16.11.2024 Köln – Live Music Hall

23.11.2024 Zwickau – Alter Gasometer

Tickets gibt es ab sofort im NoCut.Shop: https://nocut.shop/Tanzwut-Achtung-Mensch-Tour-2024

© Tanzwut Achtung Mensch! Tour 2024

