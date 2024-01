„Tatort“ erzielte 2023 erneut historisch hohen Marktanteil

München (ots) Der „Tatort“ verteidigte in einem insgesamt schrumpfenden Fernsehmarkt auch 2023 seine Ausnahmestellung. Sechs der zehn meistgesehenen Programme des gesamten Jahres waren „Tatort“-Fälle.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: „Der ‚Tatort‘ ist das Lagerfeuer des deutschen Fernsehens – auch in 2023. Darüber freuen wir uns sehr. Die ‚Tatort‘-Macher zeigen, wie es gelingen kann, unser Publikum im Ersten und in der ARD Mediathek mit der richtigen Mischung aus Weiterentwicklung und Kontinuität immer wieder neu zu überzeugen und zu begeistern. Der ‚Tatort‘ ist der Seismograph der Gesellschaft und dafür danke ich allen Beteiligten sehr.“

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: „Der ,Tatort‘ ist und bleibt ein Stück der Mitte unserer Gesellschaft. Es ist eine große Leistung aller beteiligten Kreativen, dass die Reihe allen Verschiebungen der Mediennutzung standhält und auch im Streaming-Zeitalter das populärste Fernseh-Angebot in Deutschland bleibt – und gleichzeitig mit starken Mediatheks-Abrufen die Veränderungen auf dem Fernsehmarkt kompensiert. Das Publikum ist deutlich anspruchsvoller geworden, vor allem die Jüngeren. Wir verstehen es als großes Kompliment an den ,Tatort‘, dass er diesen Ansprüchen standhält.“

Die Zahl der Fernsehzuschauer am Sonntagabend um 20:15 Uhr ist insgesamt deutlich rückläufig, seit 2018 schauen zu dieser Zeit in Deutschland durchschnittlich fünf Millionen Menschen weniger fern (2018: 33,850 Mio. Zuschauer; 2023: 28,465 Mio.). Der „Tatort“ schafft es trotzdem, seine Reichweite beim Publikum zu halten. Der Marktanteil der Reihe in den Jahren 2022 und 2023 ist mit unverändert 28,4 Prozent der höchste seit 1993 (31,8 %), auch wenn es bei der Zuschauerzahl geringe Verluste gab (2023 im Schnitt 8,53 Mio. Zuschauer pro Folge; 2022 8,88 Mio.).

Gleichzeitig wächst die Nutzung in der ARD Mediathek stetig: Im Schnitt erzielen neue „Tatort“-Filme 14 Tage nach Veröffentlichung mehr als eine Million Abrufe pro Folge (1,02 Mio.). Der „Tatort“ zählt damit zu den erfolgreichsten Reihen im deutschen Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Diese „Tatort“-Folgen gehören zu den zehn meist gesehenen Fernsehprogrammes des Jahres 2023 (Quelle: AGF Videoforschung):

Platz 1: „Magic Mom“ (Team Münster, 13,93 Mio.), Platz 3: „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (Team Münster, 11,61 Mio.), Platz 6: „Abbruchkante“ (Team Köln, 10,09 Mio.), Platz 7: „Vergebung“ (Team Stuttgart, 9,88 Mio.), Platz 9: „Hackl“ (Team München, 9,81 Mio.), Platz 10: „Totes Herz“ (Team Dresden, 9,76 Mio.)

