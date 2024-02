Taubertal-Festival – 8.-11. August Rothenburg – Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys bestätigt

Rothenburg – In knapp einem halben Jahr wird die Rothenburger Eiswiese wieder zum Schauplatz eines absoluten Kult-Festivals: Von 08.-11. August wird dort wieder das Taubertal Festival mit u.a. Rise Against, Alligatoah, Deichkind, Beatsteaks, Nina Chuba, Giant Rooks, Feine Sahne Fischfilet oder Bosse stattfinden. Neu im Billing: Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys.

Wer dabei sein möchte, sollte nicht allzu lange zögern. Bereits jetzt sind deutlich über die Hälfte aller Tickets verkauft. Der Vorverkaufsstand befindet sich damit erstmals wieder auf Vor-Corona-Stand.

Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys haben sich ihrer Liebe zum Italo-Schlager verschrieben und zelebrieren diesen in einer einzigartigen partytauglichen Weise. Hinter der aus München und Augsburg stammenden Band verbirgt sich eine fiktive Bandbiografie, laut der sich die Gruppe bereits 1982 in Sirmione am Gardasee gegründet und 1984 eine erste renommierte Auszeichnung beim Internationalen Schlagerfestival in Rio de Janeiro erhalten hat. Der wahre Teil der Bandhistorie klingt allerdings nicht minder beeindruckend: Mit ihrem 2022 veröffentlichten zweiten Studioalbum „Mille Grazie“ landeten die Abbruzanti Boys auf Platz 1 der Charts und verdrängten dort sogar die Red Hot Chili Peppers von der Pole Position.

Der Kartenvorverkauf fürs Taubertal-Festival läuft auf Hochtouren: https://taubertal-festival.de/tickets/

Und so sieht das (bisherige) Line Up aus:

Rise Against, Alligatoah, Deichkind, Beatsteaks, Nina Chuba, Giant Rooks, Feine Sahne Fischfilet, Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys, Bosse, Bukahara, Zebrahead, Swiss & Die Andern, Yberg, Nova Twins, Montreal, Bibiza, Dritte Wahl, Kytes, Esther Graf, Akne Kid Joe

Weitere Highlights befinden sich in Vorbereitung.

2024 wird die bereits 27. Ausgabe des Kultfestivals stattfinden. Nach wie vor zählt das Festivals, das am Fuß der einmaligen Kulisse der Rothenburger Altstadt in einem Naturschutzgebiet liegt, zu den malerischsten der Republik. Naturschutz und ein nachhaltiger Festivalbetrieb mit Green Camping und Ökostrom gehören zu den Markenzeichen des Taubertal-Festivals.

www.taubertal-festival.de

Text: Rosenheim Rocks

© Taubertal Festival 2024

