Die Nu-Metal-Combo Tetrarch veröffentlichen mit „Live Not Fantasize“ die erste neue Single seit drei Jahren. Das erste Album “Freak” erschien 2017, das Napalm Records-Debüt “Unstable” folgte 2021. Weitere drei Jahre später erscheint der erste neue Song. Der Track wurde koproduziert vom renommierten Produzenten Dave Otero und den Bandmitgliedern Diamond Rowe und Josh Fore.

© Tetrarch – „Live Not Fantasize“ Cover

Gitarristin Diamond Rowe sagt über den Track und das Video:

„Wir freuen uns sehr, ‘ Live Not Fantasize’ der Welt präsentieren zu können. Es hat uns viel Spaß gemacht, diesen Song zu schreiben, weil er so heavy und aggressiv ist, aber trotzdem einen tollen, eingängigen Refrain hat, der im Kopf hängen bleibt. In diesem Song geht es darum, sich niemals von negativen Gefühlen und Gedanken bestimmen zu lassen. Und alles zu tun, was man kann, um harte Zeiten zu überstehen und Frieden in sich selbst zu finden – damit man leben kann, anstatt von etwas Besserem zu träumen.“

TETRARCH sind:

Josh Fore – Gesang | Gitarre

Diamond Rowe – Lead Gitarre

Ryan Lerner – Bass

Ruben Limas – Schlagzeug