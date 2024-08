Tex Brasket (Slime) kündigt neues Musikprojekt an

Tex Brasket, mittlerweile Sänger der legendären Punkband Slime, kündigt ein neues Musikprojekt namens Teluxe zusammen mit Lucas Uecker (bekannt von Liedfett und als Solokünstler unterwegs) an. Die erste Single “Hart” erschien kürzlich, das Debütalbum erscheint am 07. März 2025. Seine bewegende Biografie wird in seinem kommenden Buch “Dreck und Glitzer” festgehalten, das am 10. Oktober über den KiWi Verlag erscheint.

Teluxe live:

26.09.2024 Berlin, Theater des Westens „Writers Thursday“*

11.10.2024 Berlin, Festsaal Kreuzberg*

12.10.2024 Osnabrück, Rosenhof**

19.10.2024 Hamburg, Docks**

22.10.2024 Erlangen, E-Werk**

23.10.2024 Nürnberg, Löwensaal**

24.10.2024 AT-Wien, Arena Open Air**

26.10.2024 CH-Aarau – Kiff

31.10.2024 Münster, Skaters Palace**

25.02.2025 Osnabrück, Buchhandlung zur Heide*

09.05.2025 Nürnberg, Hirsch

Lesung & Konzert

** Support H-Blockx