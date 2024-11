The Baboon Show und Bad Cop/Bad Cop kündigen Europatournee an

The Baboon Show feiern ihr 20-jähriges Jubiläum und dazu begibt sich die Band im März auch auf Europa-Tour. Mit dabei sind auch Bad Cop/Bad Cop und Blood Command (in Österreich, Schweiz und Deutschland). Für die spanischen Daten sind statt Blood Command Pubic Enemy dabei.

4.3.25 – Vienna at Arena

5.3.35 – Munich at Backstage

6.3.25 – Nürnberg at Löwensaal

7.3.25 – Hannover at Pavillon

8.3.25 – Wiesbaden at Schlachthof

9.3.25 – Zurich at Komplex 457

11.3.25 – Prague at Lucerna Musicbar

12.3.25 – Cologne at E-Werk

13.3.25 – Hamburg at Docks Prinzenbar

15.3.25 – Leipzig at Haus Auensee

16.3.25 – Berlin at Columbiahalle

20.3.25 – Barcelona at Parallel 62

21.3.25 – Madrid at Sala

22.3.25 – Vitoria-Gasteiz at Mendizabala Pavilionf

© The Baboon Show 20th Anniversary Tour, Bad Cop Bad Cop