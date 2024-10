The Baseballs – That’s Alright CD Kritik

Ende September 2024 ist das neunte Album „That’s Alright“ von The Baseballs erschienen. Es ist das erste Werk, das als Duo veröffentlicht wird. Erschienen ist es bei Madizin Next, im Vertrieb von Believe. Gegründet wurde die Band als Trio, jedoch ist Digger (Rüdiger Brans) Mitte 2023 ausgestiegen. Auf die Gruppe aufmerksam geworden bin ich durch eine der zahlreichen Coverversion im Rock’n’Roll-Stil, die mir zudem noch gefallen haben.

© The Baseballs – That’s Alright (Artwork)

Wie mir jedoch die Arbeit als Duo statt als Trio gefallen wird, konnte ich wahrlich nicht abschätzen. Nicht anhand einiger weniger Singles. Versuche aber eine faire Chance zu geben und lasse die Platte einige Male durchlaufen. Wie vor jeder Review, bei jedem Artist.

Einiger ihre früheren Hits wie „Umbrella“, „Hot’n’Cold“ und „Bleeding Love“ haben eine Neuaufnahme bekommen. Auch fair, weil man sich so als fair darauf einstellen kann, wie es live klingen wird. Man kann damit ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Die Leute, die dann noch zu den Konzerten kommen, meinen es ernst. Nehme ich zumindest einmal an.

Als zweiten Song bekommen wir „As It Was“ von Harry Styles, darauf folgt „Unwritten“ von Natasha Bedingfield. Ihre erste Auskopplung aus „That’s Alright“, „Sad On A Summer Day“ ist eine der vier Eigenkompositionen auf dem Album. Die anderen sind „It’s Okay“ als Countryballade, „The Sun Comes Up“ und „Life Goes On“. Letztgenannter mit Leslie Clio als Feature-Gast.

Produziert von Thomas Porzig (Wincent Weiss, Apache 207, Beatrice Egli u. v. m.) und Stammgitarrist Till Kersting.

Insgesamt gibt es auf „That’s Alright“ dreizehn Stücke. Davon sind drei Neuaufnahmen und eine Live-Aufnahme von „Footloose“. Der Rest sind neue Studioaufnahmen, davon vier Eigenkompositionen, der Rest sind Coverstücke. Alles bewegt sich auf hohem Niveau. Am liebsten sind mir tatsächlich die Live-Version sowie „Umbrella“ und „Hot’n’Cold“. Die anderen Tracks sind aber auch gut und bei den bekannten Stücken, spielen bei mir auch bestimmte Erinnerungen eine Rolle, denke ich.

Gutes Werk und dürfte Fans zufrieden stellen.

Band: The Baseballs

Titel: That’s Alright

Label: Madizin Next

Vertrieb: Believe

VÖ: 27. September 2024