The Black Dahlia Murder entfesseln animiertes Video zu “Mammoth’s Hand”

The Black Dahlia Murder entfesseln das animierte Video zum neuen Song “Mammoth’s Hand”. Außerdem erscheint am 27. September das neue Studioalbum “Servitude” via Metal Blade Records. Es handelt sich dabei um das zehnte Werk der Band.

© THE BLACK DAHLIA MURDER – Servitude (Artwork)

„Mammoth’s Hand“ ist teilweise von einer Szene aus Don Coscarellis Schwert- und Zauberepos „The Beastmaster“ aus dem Jahr 1982 inspiriert. „Wir geben normalerweise gerne mit den ersten beiden Stücken, die wir veröffentlichen, eine Vorstellung davon, welche Art von Vielfalt auf dem Album zu finden sein wird“, erklärt Sänger Brian Eschbach. „[Gitarrist] Ryan Knight hat die Musik dafür geschrieben, und der langsame Rhythmus ließ mich an diese barbarischen Krieger denken, die auf Mammuts im Schnee reiten, oder an die Szene aus „The Beastmaster“, als die Jun-Horde das Dorf einnimmt.“

Eschbach führt weiter aus: „,Mammoth’s Hand‘ ist ein Streifzug durch eine fiktive gefrorene Tundra, in der ein Clan nomadischer Kannibalen auf Mammuts in einer Zeit ohne Technologie Dörfer erobert. Der langsame Groove dieses Songs ist eine Stimmung, die von der Gruppe nicht oft umgesetzt wird, aber in meinem Kopf sofort die Vision eines sich langsam bewegenden, aber gigantischen und mächtigen Tieres von antagonistischer Natur hervorrief.“

THE BLACK DAHLIA MURDER Live [remaining dates]:

8/06/2024 Lifestyle Café – Cham, DE

8/07/2024 Brutal Assault – Jaromer, CZ

8/08/2024 Party San Open Air – Schlotheim, DE

8/09/2024 Szene – Wien, AT

8/10/2024 Menza Pri Koritu – Ljubljana, SI

8/11/2024 Slaughter Club – Milano, IT

8/13/2024 Rockhouse – Salzburg, AT

8/14/2024 Kiff – Aarau, CH

8/15/2024 Summer Breeze – Dinkelsbuhl, DE

8/16/2024 Reload Festival – Sulingen, DE

8/17/2024 Chinasstraat – Gent, BE w/ Decapitated

8/18/2024 Motocultor – Carhaix, FR

© THE BLACK DAHLIA MURDER Live