The Black Dahlia Murder: „Panic Hysteric“-Video bietet das volle Brette

The Black Dahlia Murder beginnen ihre Nordamerika-Co-Headliner-Tour mit Dying Fetus und bieten mit dem „Panic Hysteric“-Video eine Überbrückung, bis sie hierzulande wieder live zu sehen sein werden. Der neue Song stammt vom zehnten Studioalbum der Band, Servitude, das ab jetzt bei Metal Blade Records erhältlich ist.

„Panic Hysteric“ ist ein moderner, klassischer TBDM-Walzer im altehrwürdigen schwedischen Stil. „Textlich ist es eine Hommage an die Angst und Empörung, die Rock and Roll Mitte des Jahrhunderts in Amerika entfachte“, erläutert Sänger Brian Eschbach. “Ich habe Zitate von Frank Sinatra gelesen, der Rock ‘n’ Roll wirklich nicht mochte und ziemlich eloquent darüber sprach. Ich habe ihn ein paar Mal im Song zitiert. Es war ein lustiger Sonntag, diesen Text zu schreiben. Ich werde nicht lügen – Wodkas und Shirley Temples waren im Spiel.”