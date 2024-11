The Bloody Beetroots unterschreiben bei Out Of Line; neue Single „This Is Blood“ feat. N8NOFACE und Teddy Killerz

Das elektronische Musikprojekt von Sir Bob Cornelius Rifo mit dem Namen The Bloody Beetroots unterschreibt beim deutschen Label Out Of Line. Die neue Single „This Is Blood“ featuring N8NOFACE und Teddy Killerz ist erschienen. Der neue Track eröffnet die neue zweiteilige Serie „The Bloody Beetroots Forever Pt. 1 & Pt. 2“.

© The Bloody Beetroots – “This Is Blood” Featuring N8NOFACE und Teddy Killerz

Rifo sagt: „Die Zusammenarbeit mit N8NOFACE und Teddy Killerz war etwas ganz Besonderes. This Is Blood! Es ist pure, rohe Aggression – ein Schlag direkt aus dem Chaos, in dem wir alle leben. Der Schlimmste.“

Out Of Line Music-Gründer André Kobliha fügt hinzu: „Für mich ist The Bloody Beetroots eine natürliche Entwicklung bei Out Of Line, es ist die perfekte Kulmination unserer musikalischen Wurzeln, unserer aktuellen Klanglandschaft und dessen, was wir anstreben. Das Unerwartete und Unkonventionelle zu liefern, ist das, was wir am besten können, und ich freue mich unglaublich, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, der mich seit vielen Jahren fasziniert und, da bin ich mir sicher, auch noch viele Jahre lang faszinieren wird.“

Und Nick Walters-Ocean, EVP von A&R, sagt: „Die Möglichkeit, mit einem der einflussreichsten Künstler der elektronischen Musikszene zusammenzuarbeiten, ist eine Ehre. The Bloody Beetroots hat keine Grenzen oder Beschränkungen – eine sich entwickelnde, Genre-übergreifende Maschine, die bis ins Mark real ist. Aus diesen Gründen schien es ganz natürlich, „den bösesten Mann der elektronischen Musik“ in die Out Of Line-Familie einzuladen. Dies ist die Kultur und Denkweise, die alles antreibt und inspiriert, was wir tun. This Is Blood.“

Sehen Sie sich das Video zu „This is Blood“ an: