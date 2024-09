The Browning kündigen ihr neues Album „OMNI“ an

The Browning haben kürzlich das neue Studioalbum angekündigt. Es wurde “OMNI” getauft und wird am 8. November 2024 via FiXT erscheinen. Die bereits bekannten Singles “HIVEMIND”, “Deceiver” und “Poison” sind ebenfalls enthalten und Teil der insgesamt zehn neuen Songs. Wir können uns auch über Features mit Nik Nocturnal und THE DEFECT freuen.

© The Browning – OMNI (Artwork)

Tracklist:

WAKE UP HIVEMIND FED UP MISERY.exe (feat. Nik Nocturnal) OMNI (feat. THE DEFECT) Deceiver Apollo Poison Come to Grips with Death and the End Soul Drift

Die Kombo um Frontmann Jonny McBee veröffentlichte 2021 ihre Platte „End Of Existence“. Außerdem ist der Frontmann gemeinsam mit seiner Frau mit dem Projekt Death x Destiny in der Musikwelt unterwegs.