The Cure mit neuem Album “Songs Of A Lost World” und erste Single “Alone”

Am 1. November veröffentlichen The Cure ihr neues Studioalbum “Songs Of A Lost World”. Es ist das erste neue Werk seit 16 Jahren. Eine erste offizielle Single namens “Alone” gibt es ab sofort zu hören. Erscheinen wird das via Polydor / Fiction.

Das Album, der 14. Studio Release, ist ihr erstes seit 16 Jahren. Einige Songs wurden bereits während der 90-tägigen „Shows Of A Lost World“-Tour von The Cure in 33 Ländern vor mehr als 1,3 Millionen Zuschauern präsentiert.

© The Cure – Alone (Single artwork)

„ALONE“, der erste Song des Albums eröffnete jede Show der Tour uns ist nun im Streaming erhältlich. Die Band wird den Rest der Tracklist über die kommenden Wochen auf http://www.songsofalost.world/ und auf ihren Social Media Channels bekannt geben.

Über „ALONE’“ den Eröffnungstrack von „SONGS OF A LOST WORLD“, sagt Robert Smith: „Es ist der Track, der das Album eröffnete; sobald wir dieses Stück Musik aufgenommen hatten, wusste ich, dass es der Eröffnungssong war, und ich spürte, wie das ganze Album in den Fokus rückte. Ich hatte eine Weile nach der richtigen Eröffnungszeile für den richtigen Eröffnungssong gesucht und mit der einfachen Idee des ‘Alleinseins’ gearbeitet, immer mit diesem nagenden Gefühl im Hinterkopf, dass ich bereits wusste, wie die Eröffnungszeile lauten sollte… sobald wir mit den Aufnahmen fertig waren, erinnerte ich mich an das Gedicht ‘Dregs’ des englischen Dichters Ernest Dowson… und das war der Moment, in dem ich wusste, dass der Song – und das Album – echt waren.“

Hier das Lyric Video „Alone“ anschauen:

“SONGS OF A LOST WORLD“ wurde geschrieben und arrangiert von Robert Smith, produziert und gemixed von Robert Smith & Paul Corkett und Performed von The Cure – Robert Smith: Voice/ Guitar / 6string bass / keyboard, Simon Gallup: Bass, Jason Cooper: Drums/ Percussion, Rodger O’Donnell: Keyboard, Reeves Gabrels: Guitar. Das Album wurde in den Rockfield Studios in Wales aufgenommen.

© The Cure – Songs Of A Lost World (Album artwork)

Robert Smith entwarf das Konzept für das Sleeve und Andy Vella, ein langjähriger Mitarbeiter von The Cure kümmerte sich um Design und Gestaltung des Albums. Das Cover zeigt „Bagatelle“, eine Skulptur von Janes Pirnat aus dem Jahr 1975.

„SONGS OF A LOST WORLD“ wird als Vinyl, als Half-Speed Master 2 Vinyl-Set (Miles Showell Abbey Road), als coloured Vinyl, als Doppelkassette, als CD, als 3CD Deluxe-Edition, die neben dem Originalalbum auch eine CD mit den Instrumentals und eine Blu-ray Audio mit dem Dolby-Atmos-Mix des Albums enthält, sowie in digitalen Formaten erscheinen.

Pre-Order:

https://thecure.lnk.to/SongsOfALostWorld