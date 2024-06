The Damned kündigen Reunion-Show “”AD 2022″ – Live in Manchester” an

The Damned kündigen ihre Reunion-Show “”AD 2022″ – Live in Manchester” für den 13. September 2024 auf CD, LP und digital an. Erscheinen wird das Ganze via earMUSIC, im Vertrieb von Kontor New Media / Edel Music & Entertaiment.

Im Oktober 2020, mehr als 40 Jahre nachdem sich die Gründungsmitglieder getrennt hatten, kündigten The Damned eine Reihe von Reunion-Shows in der Originalbesetzung bestehend aus Dave Vanian (Gesang), Brian James (Gitarre), Captain Sensible (Bass) und Rat Scabies (Schlagzeug) an. Aufgrund der Pandemie waren sie jedoch gezwungen, die Shows auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Die erste Single-Veröffentlichung „New Rose“ gibt einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf diese mitreißende Show.

Die Reunion-Show wird am 13. September 2024 unter dem Titel „AD 2022 – Live in Manchester“ erstmals weltweit im Handel erhältlich sein. Die Show erscheint digital zum Download und Streaming und in allen traditionellen Shops als 180g Doppel-LP auf schwarzem Vinyl im Gatefold sowie als limitierte Doppel-CD+DVD Deluxe Edition, mit der kompletten Manchester-Show auf DVD und der Reunion-Show in Birmingham als exklusivem Audio-Bonus auf CD 2.

Tracklist:

CD 1 & 2 LP:

O2 APOLLO MANCHESTER 03/11/22

I FEEL ALRIGHT YOU TAKE MY MONEY HELP BORN TO KILL STRETCHER CASE FEEL THE PAIN I FALL FAN CLUB ALONE FISH 1 OF THE 2 PROBLEM CHILD NEAT NEAT NEAT STAB YOR BACK SICK OF BEING SICK SEE HER TONITE YOU KNOW NEW ROSE PILLS THE LAST TIME SO MESSED UP

CD 2:

O2 ACADEMY BIRMINGHAM 05/11/22

I FEEL ALRIGHT YOU TAKE MY MONEY HELP BORN TO KILL STRETCHER CASE FEEL THE PAIN I FALL FAN CLUB ALONE FISH 1 OF THE 2 PROBLEM CHILD NEAT NEAT NEAT STAB YOR BACK SICK OF BEING SICK SEE HER TONITE YOU KNOW SO MESSED UP NEW ROSE PILLS THE LAST TIME

DVD als Teil des Ltd. 2CD+DVD-Pakets:

Mit der gesamten Liveshow aufgenommen am 03. November 2022 im O2 Apollo in Manchester.