The Day We Left Earth veröffentlichen neue Single “The Wire”

The Day We Left Earth veröffentlichten kürzlich ihre neue Single “The Wire”. Sie haben auch schon eine gemeinsame Single mit Dead By April veröffentlicht. Beide Bands gehen im Herbst gemeinsam auf Tour. TDWLE planen hingegen eine Albumveröffentlichung im Januar 2024. Es scheint auch so als würde die Gruppe beim norwegischen Ableger des Eurovision Songcontests 2024 teilnehmen. The Day We Left Earth haben bei einer Booking-Agentur einen Vertrag unterzeichnet und gehören jetzt zum Roster mit Bands wie Lacuna Coil, Arch Enemy, Dark Tranquility und Evergrey.

-The Wire is a song about empowerment and about coming out stronger. It’s about that battle in our minds when making changes for the better.

“The Wire” könnt ihr nun hier streamen.

© THE DAY WE LEFT EARTH – The Wire Artwork