The Gaslight Anthem melden sich mit “Positive Charge” zurück – Erster Song seit 9 Jahren

The Gaslight Anthem melden sich mit “Positive Charge” zurück. Es ist ihr erster Song seit 9 Jahren. Überall im Stream und weiter unten gibt es das Video dazu. Produziert und abgemischt von Peter Katis (The National, Interpol, Kurt Vile).

Leadsänger Brian Fallon sagt über den Track: “Positive Charge begann als eine Botschaft der Freude an uns selbst und an unser Publikum. Im Kern geht es darum, auf die Dinge zu schauen, die man durchgemacht hat, und das Gefühl zu haben, dass man mit offenem Herzen in die Zukunft gehen will, in dem Glauben, dass die besten Jahre nicht hinter jedem von uns liegen und das Gute, das wir haben, etwas wert ist.”

Die Band kündigte ihre Wiedervereinigung für 2022 an, mit Plänen für eine Tournee und die Aufnahme ihres kommenden sechsten Albums.

© The Gaslight Anthem – Positive Charge Artwork