The Hirsch Effekt – Urian CD Kritik

The Hirsch Effekt haben Ende September 2023 ihr neues Studioalbum “Urian” auf die Menschheit losgelassen. Genauer gesagt am 29. September über Long Branch Records im Vertrieb von SPV. Der Titel beschreibt einen unliebsamen Menschen, einen ungebetenen Gast und ist auch ein weiteres Wort für den Teufel.

Textlich wird das Werk in der Info mit folgenden Worten beschrieben: “So werden sozialpolitische Themen besprochen, bei denen die Musiker sich selbst und die derzeitigen Entwicklungen kritisch hinterfragen. Neben Bots, die sich in Insta-Kommentaren demokratie-zersetzend in menschliche Köpfe einnisten, geben THE denen eine Stimme, die keine haben oder denjenigen, auf die all das schöne Leben noch wartet. Aus diesem zwar dystopischen, allerdings klaren Welt- und Werteverständnis erwächst eine gesittete Hoffnung, dank der „Urian“ noch zum Tee verweilen darf.”

Vielleicht bin ich für die Texte zu blöde aber das ist nicht das, was ich herausgelesen hätte. Oder: Hätte ich überhaupt etwas herauslesen und interpretieren können? Anyway. Das ist der Grund warum ich Liner Notes, Track By Tracks et cetera so gut und interessant finde. Oder eben: Textpassagen in der Pressemitteilung. In letzt genanntem Fall und in Falle von Urian wird ja nur eine grobe, kaum eine ausreichend detaillierte Beschreibung respektive Erklärung abgegeben. Es bleibt für mich als Rezipient immer noch genügend Spielraum und Spaß mir selbst den Rest zu erschließen.

Richtige Lieblingsstücke habe ich hier nicht. Ich mag das ganze Album „Urian“ von The Hirsch Effekt. Ohne Ausnahme. Manches, je nach Befinden, mehr, manchmal weniger. Aber nie im negativen Bereich. Gefällt mir wieder außerordentlich gut. Die Melodien, Texte, Gesangslinien sind schön ausgearbeitet.

18.10.2023 DE, München – Backstage

19.10.2023 DE, Karlsruhe – Jubez

20.10.2023 DE, Siegen – Vortex

21.10.2023 DE, Leipzig – Soltmann

25.10.2023 DE, Münster – Sputnikhalle

26.10.2023 DE, Frankfurt – Nachtleben

27.10.2023 DE, Kassel – Goldgrube

28.10.2023 DE, Aukrug – Bobble Cap Festival

02.11.2023 DE, Potsdam – Waschhaus

03.11.2023 DE, Hamburg – Logo

09.11.2023 DE, Bremen – Tower

10.11.2023 DE, Hannover – Musikzentrum

11.11.2023 DE, Oberhausen – Druckluft

Tracklist

Agora Otus 2054 Urian Stegodon Granica Blud Eristys

THE HIRSCH EFFEKT sind:

Nils Wittrock (Gitarre, Gesang)

Ilja John Lappin (Bass, Gesang)

Moritz Schmidt (Schlagzeug, Gesang)

