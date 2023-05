The Mars Volta – Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón CD Kritik

Im Jahre 2001 gründete sich die amerikanische Progressive-Experimental-Rock-Band The Mars Volta, deren Ursprung die Band At The Drive-In ist, und blieben knapp über zehn Jahre aktiv. 2019 erschien neue Musik beziehungsweise erste Hinweise auf neuen Aktivitäten und im Jahre 2023 erscheint die Acoustic-Version ihr selbstbetitelten Albums unter dem neuen Namen “Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón”. DeepL übersetzt den Albumtitel so: “Gott verdamme (dich,) mein Herz”.

© The Mars Volta – Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón Artwork

Das siebte Studioalbum “The Mars Volta” von der gleichnamigen Band wird als Acoustic-Variante “Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón” erneut veröffentlicht. Das “Original” fand ich gut und erschien im September 2022. Es war der – und ist – der Nachfolger von “Noctourniquet” aus dem Jahre 2012. Textlich geht es weiterhin persönlich zur Sache, das blieb ja. Nur die akustische Ebene ändert sich gravierend.

Zum “Original” habe ich unter anderem geschrieben: “Ein unfassbar kreatives Album musikalischerseits und die Texte, wenngleich sie mich nicht betreffen, betrifft dies ebenfalls und sind offen, kreativ und mindestens zweisprachig. Was für mich ein gefundenes Fressen ist, weil ich Spanisch lerne. Da habe ich Spaß dran. Sowohl an Sprachen aber auch an Musik, in diesem Fall, das aktuelle The Mars Volta-Album. Gutes Werk, sehr gelungen und ungeheuer kreativ.”

Das trifft hier natürlich erneut zu, denn musikalisch ist alles neu und ergänzt worden.