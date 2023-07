The Meteors kommen auf UK/Euro Tour 2023

Beschrieben als die Kings of Psychobilly, das sind The Meteors und sie kommen auf UK/Euro Tour 2023. Rund um Mastermind P. Paul Fenech sind sie ab morgen, den 11. Juli 2023 wieder zurück auf Tour durch England, Irland, Schottland, Deutschland, Niederlande und die Schweiz. Die fast einmonatige Tour schließt mit einem Auftritt beim legendären Rebellion Festival ab. Tickets sind ab sofort an allen lokalen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Alle Dates:

11.07.2023 ENG-Leicester, Duffys

12.07.2023 ENG-Bristol, The Exchange

13.07.2023 ENG-Southampton, 1865

14.07.2023 ENG-London, The Underworld

15.07.2023 ENG-Bedford, Esquires

16.07.2023 ENG-Warsop, Black Market

17.07.2023 ENG-Manchester, Retro

18.07.2023 ENG-Huddersfield, The Parish

19.07.2023 IRE-Dublin, The Grand Social

20.07.2023 IRE-Belfast, Voodoo Lounge

21.07.2023 SCO-Paisley, Rocknrollers

22.07.2023 SCO-Dundee, Beat Generator

23.07.2023 SCO-Edinburgh, Bannermans

24.07.2023 ENG-York, The Fulford Arms

26.07.2023 GER-Hamburg, Monkeys Music Club

27.07.2023 GER-Berlin, Lido

28.07.2023 GER-Coesfeld, Fabrik

29.07.2023 GER-Lichtenfels, Paunchy Cats Club

30.07.2023 SUI-Aarburg, Musigburg

31.07.2023 GER-Kassel, Goldgrube

01.08.2023 GER-München, Rote Sonne

02.08.2023 GER-Frankfurt, Das Bett

03.08.2023 NLD-Utrecht, dB’s

04.08.2023 GER-Stafford, Redrum

05.08.2023 ENG-Blackpool, Rebellion Festival

© The Meteors Euro 2023