The Offspring präsentieren das Video für “Make It All Right” + Live Videos mit Brian May (Queen)

The Offspring präsentieren ihr neues Video für den Track “Make It All Right” und veröffentlichen Live-Videos mit Brian May (Queen) vom Auftritt beim Starmus Festival. Ihr neues Studioalbum wird am 11. Oktober über Concord Records erscheinen.

Das Musikvideo, bei dem Margaret Bialis Regie führte, zeigt einen animierten Punkrocker, der von seiner „Partnerin in Crime“ träumt, und schließlich bekommt ihre Liebe Flügel und trägt sie in die Lüfte und zu anderen Abenteuern.

Die neue Single, die in den USA beim Alternative Radio auf Platz 1, beim US Rock Radio auf Platz 2 und bei uns die die Top100 der offiziellen Airplay-Charts geknackt hat. Textlich geht es aber darum, wie es sich anfühlt, seinen „partner in crime“ an seiner Seite zu haben. Die Person, die dir das Gefühl gibt, dass du alles schaffen kannst und dir die Zuversicht gibt, dass alles klappen wird.

Nach ihrem sensationellen Auftritt mit Ed Sheeran beim Bottlerock in Napa Anfang des Jahres haben The Offspring diese Woche zwei neue Performance-Videos mit einem legendären Gaststar veröffentlicht – Brian May von Queen, der beim Starmus Festival nicht nur ihren eigenen Song „Gone Away“, sondern auch eine Coverversion von Queens „Stone Cold Crazy“ spielte.

Beide Clips gibt es nachfolgend zu sehen:

Dexter war begeistert vom Auftritt und sagte: “Brian so nice of you to join us! So nice of you to hop in on this one! Thank you, Thank you, What a treat!” Den nächsten Song sagte er dann wie folgt an: “As long as we are all here, wanna play a queen song maybe?” Woraufhin “Stone Cold Crazy” gespielt zusammen mit Brian May performt wurde.

Das Album wurde dieses Mal an drei verschiedenen Orten aufgenommen: Maui, Vancouver und unser Heimstudio in Huntington Beach, und zusammen mit unserem Produzenten Bob Rock.

THE OFFSPRING – Supercharged

VÖ: 11.10.2024

Concord Records / Universal Music

© THE OFFSPRING – Supercharged (Artwork)