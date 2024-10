The Red Jumpsuit Apparatus unterschreiben bei Better Noise Music und veröffentlichen ihren Song „Home Improvement“ + Musikvideo

Die Band The Red Jumpsuit Apparatus unterschreiben bei dem Label Better Noise Music und veröffentlichen ihren Song “Home Improvement” inklusive eines Musikvideos. Die Alternative-Rock-Band bekam bisher fünffach Platin und wurde 2004 in Florida, USA, gegründet. Darunter ihre fünffach-Platin Hitsingle „Face Down“ und „Your Guardian Angel“, sowie das mit Doppel Platin zertifizierte Debütalbum „Don’t You Fake It“.

BETTER NOISE MUSIC President / COO Steve Kline kommentiert das Signing wie folgt: „Wir freuen uns, mit The Red Jumpsuit Apparatus bei ihrer nächsten Veröffentlichung zusammenzuarbeiten. Der Zeitpunkt ist perfekt, denn er ermöglicht langjährigen Fans, in neue Musik einzutauchen, und bietet neuen Zuhörern eine Plattform, um die fantastischen Songs des kommenden Albums der Band zu entdecken.“

© THE RED JUMPSUIT APPARATUS – “Home Improvement” Track Artwork

THE RED JUMPSUIT APPARATUS bestehen aus Sänger, Gitarrist und Gründer Ronnie Winter, seinem Bruder, Multiinstrumentalist Randy Winter, Gitarrist Josh Burke, Bassist Joey Westwood, Schlagzeuger John Esp und Tour-Keyboarder Nadeem Salam. Der neue Track „Home Improvement“ ist ein “Lost Song” der ursprünglich vor den Sessions zu ihrem Debütalbum aufgenommen wurde und bisher lediglich in einer Demo Version auf YouTube zu finden war. Er bildet den ersten Vorgeschmack auf das kommende neue Studioalbum, das im Jahr 2025 über Better Noise Music erscheinen wird.

Ronnie kommentiert: „2004 haben wir als lokale, nicht unter Vertrag stehende Band aus Jacksonville, Florida, eine Menge Demos aufgenommen, die wir in den sozialen Medien gepostet und überall herumgereicht haben. Später waren diese bei den Fans als unser gleichnamiges Album bekannt. Dies führte im Herbst 2005 zu unserem ersten Vertragsabschluss bei einem großen Label. Wir verschwendeten keine Zeit damit, ins Studio zu gehen, um diese Songs neu aufzunehmen, und das wurde die Grundlage für unser jetzt mit 2-fachem Platin ausgezeichnetes Debütalbum ‚Don’t You Fake It‘. Einige dieser Songs haben es aufgrund der Studiozeit, der Albumlänge und so weiter nicht auf die Platte geschafft. Im Laufe der Jahre fanden diese Demos durch Dateitausch und YouTube ihren Weg durch das Internet und wurden zu Fanfavoriten und wurden als ‚The Lost Songs‘ bekannt. Fans tauschten sie und flehten uns an, sie zu veröffentlichen, da sie nie offiziell auf Streaming-Plattformen veröffentlicht wurden.“

„Was alt ist, ist wieder neu“, kündigt Winter an. „Wir haben für unser kommendes Album wieder mit vielen der an ‚Don’t You Fake It‘ beteiligten Personen zusammengearbeitet und freuen uns, endlich offiziell eine Neuaufnahme von ‚Home Improvement‘ zu veröffentlichen – ein Lied über Herzschmerz und die Ambivalenz der Liebe. Es war eines der am häufigsten gewünschten ‚The Lost Songs‘ und wird zum ersten Mal digital über unser neues Plattenlabel Better Noise Music veröffentlicht. Das ist keine Nostalgie, das ist hier und es kommt noch viel mehr!“