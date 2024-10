Thees Uhlmann / Tomte-Werkschau „Sincerely, Thees Uhlmann – Das Beste von Tomte bis heute“ angekündigt

1994 gab es zum ersten Mal etwas von der Band Tomte zum Hören, danach folgten fünf Alben und weitere Singles. Mit „Sincerely, Thees Uhlmann – Das Beste von Tomte bis heute“ wurde eine Thees Uhlmann / Tomte-Werkschau angekündigt und diese erscheint am 06. Dezember 2024 via Grand Hotel van Cleef.

© Thees Uhlmann – Sincerely, Thees Uhlmann – Das Beste von Tomte bis heute (Artwork)

Es ist eine 29-Song lange Werkschau mit Songs, die zwischen 1998 und 2023 erschienen sind. Das Album erscheint als 3-fach LP, Doppel-CD und in allen digitalen Formaten und kann ab sofort über den Shop von Grand Hotel van Cleef vorbestellt werden.

Ein Statement des Labels zur Entstehung des Albums sowie die komplette Tracklist findet sich weiter unter. Benannt ist das Album nach einer Zeile aus dem TOMTE-Song “New York” vom 2006er-Album “Buchstaben über der Stadt”

Vom 03.-07.01.25 spielt Thees Uhlmann insgesamt fünf Konzerte im Hamburger St. Pauli-Theater, die bereits alle restlos ausverkauft sind.

Grand Hotel van Cleef zur Entstehung von “Sincerely, Thees Uhlmann”:

“Musik ist so schnell. Woche für Woche immer neue Lieder, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Aber es gibt wirklich nichts Langweiligeres, als sich über Streaming, Algorithmen oder Playlisten auszulassen. Und davon soll das hier auch gar nicht handeln.

Die Idee, dass Thees Uhlmann fünf Abende nacheinander auf der gleichen Bühne – der des St. Pauli-Theaters in Hamburg – spielt, kam plötzlich und unerwartet. Keine und keiner wussten warum, aber allen war klar: Das müssen wir doch machen! Da fühlte sich was richtig an. Was aber genau passieren sollte an diesen fünf Abenden im Januar, das wussten wir noch nicht.

Und so fingen wir an, erstmal Bestandsaufnahme zu machen. Die ersten TOMTE-Platten wiederhören, dann die neueren. Die Solo-Platten mal wieder frei von “Arbeit” hören. Dann die ganzen anderen Sachen, teils über 30 Jahre alt, die schon fast vergessen waren. Texte, die schon so lange Teil unserer Leben sind, wieder neu wahrnehmen.

Mit jedem Mal Platten-Umdrehen wurde die Vision eindeutiger: Manchmal ist es einfach das Beste, ohne verklärte Nostalgie zurückzublicken, sich zu erinnern, sich klarzuwerden, was alles passiert ist, was uns hier hin gebracht hat.

Wochenlang haben wir mit Thees’ Songs verbracht, Notizen gemacht und ausgetauscht, gefochten und entschieden, mit der Abfolge experimentiert. Bis wir fertig waren. Getrieben wurden wir von einer Freude, die sich hoffentlich auf jeden Menschen überträgt, der sich “Sincerely, Thees Uhlmann” anhört.

Eine 29-Song lange Werkschau mit Songs von Thees Uhlmann, die zwischen 1998 und 2023 erschienen sind. Auf 3 LPs in verschiedenen Farben, auf 2 CDs und digital.

Natürlich kann so eine Zusammenstellung nie “komplett” sein, und doch sind wir sehr glücklich mit unserem Ergebnis – Es geht hier schließlich nicht um “die größten Hits”, sondern um die richtigen Lieder und Zeilen im richtigen Moment. Dafür machen wir das doch schließlich.

Viele dieser 29 Songs – aber auch viele mehr, von den frühesten Anfangstagen bis zu den ganz frischen Sachen von heute Nachmittag – wird es zwischen dem 03.-07.01.2025 im St. Pauli-Theater zu hören geben. Und auch wer nicht dabei sein kann, kann “Sincerely, Thees Uhlmann” als Ausgangspunkt nehmen, sich mal wieder mit der Musik zu beschäftigen, die einen die ganzen Jahre durchgebracht hat.

Musik ist schnell geworden. Aber eigentlich ist Musik für immer. So soll es sein, so wars erdacht.”

„Sincerely, Thees Uhlmann – Das Beste von Tomte bis heute“ erscheint am 06.12.24 über Grand Hotel van Cleef als 3-fach LP in mehreren Farben, sowie als Doppel-CD und in allen digitalen Formaten.

Tracklist “Sincerely, Thees Uhlmann – Das Beste von Tomte bis heute”

Für immer die Menschen (2003) Zugvögel (2013) Der letzte große Wal (2008) Korn & Sprite (2000) Danke für die Angst (2019) Ich sang die ganze Zeit von dir (2006) Im Sommer nach dem Krieg (2013) In Köln und dann in meinem Zimmer (1998) Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop Videodrehs nach Hause fährt (2019) Die Schönheit der Chance (2003) Die Toten auf dem Rücksitz (2010) Pflügen (1998) Geigen bei Wonderful World (2006) Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf (2010) Kaffee & Wein (2013) Römer am Ende Roms (2010) Fünf Jahre nicht gesungen (2019) Egal was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht (2023) Das hier ist Fussball (2006) New York (2006) Schreit den Namen meiner Mutter (2003) Es brennt (2013) Wie sieht’s aus in Hamburg? (2008) Was den Himmel erhellt (2006) Avicii (2019) Wilhelm, das war nichts (2000) & Jay-Z singt uns ein Lied (2010) Von Gott verbrüht (2003) Nichts ist so schön auf der Welt, wie betrunken traurige Musik zu hören (2008)