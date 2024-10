Three Days Grace: ehemaliger Sänger Adam Gontier zurück, Band nun mit zwei Sängern

Die Alternative-Band Three Days Grace heißt ihren ehemaligen Sänger Adam Gontier zurück. Die Kanadier werden nun mit zwei Sängern weitermachen. Dies teilten TDG kürzlich über ihre Kanäle mit. Damit haben die Fans wohl nicht mehr gerechnet. Der Musiker ist 2012/2013 wegen gesundheitlicher Probleme ausgestiegen. Für die Tour 2013 war live Matt Walst zu sehen, der später auch fester Bestandteil wurde. Auch nach Gontiers Rückkehr bleibt Brad Walst Bruder Matt weiterhin Teil der Gruppe.

Im April 2023 fing scheinbar alles an. Ein gemeinsamer Auftritt mit TDG und scheinbar war alles in Ordnung. Auch im Studio waren Three Days Grace schon. Alle scheinen guter Dinge zu sein. Dies liest man auch im Statement heraus, auch die beiden Sänger äußern sich:

“Nachdem wir letztes Jahr um diese Zeit zusammen in Nashville aufgetreten sind und seitdem Zeit im Studio verbracht haben, freuen wir uns, die offizielle Rückkehr von Adam Gontier als Sänger zu Three Days Grace bekannt zu geben, wobei Matt Walst auch weiterhin als Leadsänger dabei ist.

Weitere Details zu neuer Musik und Tourplänen kommen in Kürze … verpasst nicht, was kommt! Meldet euch für Updates hier an 🔥 https://threedaysgrace.com

ANMERKUNG VON ADAM:

Ich habe das Gefühl, es lief reibungslos, besser als wir erwartet hatten. Es ist, als wären wir wieder zusammen in einem Raum und hätten dort weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Wir sind schon so lange befreundet, dass es irgendwie natürlich ist, wieder zusammen in einem Raum zu sein.

ANMERKUNG VON MATT:

Es hat so viel Spaß gemacht und war so inspirierend, diese Platte zu machen. Über 20 Jahre Three Days Grace zu kombinieren und etwas zu tun, was noch keine Band getan hat. Ich freue mich darauf, dass die Fans es hören!”