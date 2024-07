Tommy and The Teleboys kündigen Single “Sarevokk” an

Die Band Tommy and The Teleboys kündigt ihre neue Single “Sarevokk” an. Diese erscheint am 2. August 2024 mitsamt eines Videos und stammt aus dem kommenden Studioalbum “Gods, Used, In Great Condition”, welches wiederum am 30.08.2024 erscheinen wird. Die Mischung wird so beschrieben: “Hier wird Garagenrock mit Psychedelia gefüttert, Postpunk, Krautrock oder Electronica ausprobiert.”

© Tommy And The Teleboys – Gods, Used, In Great Condition (Cover)

Das Debütalbum kommt dann am 30.August: “Gods. Used. In Great Condition” und ist ab sofort hier vorzubestellen.

Ende August, etwas vor dem Veröffentlichungsdatum des Debüts, gibt es bei uns ein Interview mit der Band. Reinschauen lohnt sich also.

Auf Tour geht die Gruppe auch:

TOMMY & THE TELEBOYS

13.07.2024 DE – Erfurt Stotternheim – Stoned From The Underground

31.08.2024 DE – Berlin – Urban Spree RecRel.Party w/ Isoscope & Go Mahhh

13.09.2024 DE – Ingolstadt – Neue Welt

14.09.2024 DE – Darmstadt – Sumpf

05.10.2024 DE – Halle – Telefest – tbc

09.11.2024 DE – Husum – Speicher (+The Pighounds & Keele)

16.11.2024 DE – Erfurt – Klanggerüst

13.01.2025 DE – Bamberg – Live Club

14.01.2025 DE – Weimar- C-Keller

25.02.2025 DE – Hannover – Cafe Glocksee