Twenty One Pilots veröffentlichen neuen Track „Next Semester“

Kürzlich erschien der neue Track „Next Semester“ samt zugehörigen Musikvideo von Twenty One Pilots. Regie führte einmal mehr Reel Bear Media. Außerdem kündigen sie eine Headline-Tour inklusive fünf Stationen in Deutschland an. Das neue Studioalbum „Clancy“ erscheint am 17. Mai 2024. Tickets und weitere Informationen zur „The Clancy World Tour“ von Twenty One Pilots gibt es unter twentyonepilots.com/tour.

Das Album „Clancy“ ist in verschiedenen Formaten vorbestellbar, u. a. gibt es zwei limitierte Deluxe-Box-Sets, vier Vinyl-Varianten mit weiteren Exklusivversionen für den Handel, ein exklusives Fanpaket mit CD + Journal-Buch und Kassette + Polaroid-Wallet sowie weitere Optionen zur Auswahl. Einen Überblick aller Vorbestell-Optionen für „Clancy“ findet man im offiziellen Store von Twenty One Pilots.

Los ging alles mit dem Multiplatin-Durchbruch „Blurryface“ im Jahr 2015. Eben jenes Album jährt sich exakt am Erscheinungstag von „Clancy“ am 17. Mai zum neunten Mal.

© Twenty One Pilots – Clancy (Artwork)

Tracklisting „Clancy“

Overcompensate Next Semester Midwest Indigo Routines In The Night Backslide Vignette The Craving (Jenna’s Version) Lavish Navigating Snap Back Oldies Station At the Risk Of Feeling Dumb Paladin Strait

Twenty One Pilots – Next Semester (official Video)

