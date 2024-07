U2 kündigen „ZOO TV – Live In Dublin“-EP an

U2 kündigen die EP „ZOO TV – Live In Dublin“ an. Darauf enthalten sind fünf Tracks von ihrem Auftritt im Sommer 1993. Die gleichnamige Tour “ZOO TV” wurde zwischen 1992 und 1993 durchgeführt und spielte dabei ihre Alben “Achtung Baby” (1991) und “Zooropa” (1993). Über einen Monat reiste die Band durch Europa. Ein Gig war in ihrer Heimatstadt Dublin.

Die fünf Songs stammen vom Event im RDS (Royal Dublin Society) in Irland, die bis heute nie veröffentlicht wurden. Erscheinen wird die EP “ZOO TV – Live in Dublin” am 30. August 2024.

© U2 – ZOO TV – Live In Dublin (EP) (Artwork)

Hier die vollständige Trackliste:

Zoo Station Mysterious Ways Tryin‘ To Throw Your Arms Around The World Stay (Faraway, So Close!) Love Is Blindness