Das Wacken Open Air 2025 meldet: ausverkauft. Wie immer melde sich die Veranstalter mit einem Statement voller Dankbarkeit und wenden sich damit auch an die Tausenden von Fans. „Metalheads, ihr seid einfach der Wahnsinn!“, diese Worte richtet Thomas Jensen (Gründer & Veranstalter) an die Fans des W:O:A. Damit ist das Wacken Open Air ein weiteres Mal ausverkauft! „Wir sind unglaublich stolz, für euch alle kommendes Jahr wieder das spektakulärste Metal-Event auf die Beine stellen zu dürfen!”

Holger Hübner (Gründer & Veranstalter) ergänzt: „Tausend Dank für euer Vertrauen! Wir betrachten nichts als selbstverständlich – und ganz besonders das nicht. Daher versprechen wir euch: Das W:O:A 2025 wird fantastisch!”

Wer sich sich noch kein Ticket für das W:O:A 2025 sichern konnte, findet ab sofort HIER die Warteliste.

Als erste Headliner wurden die Bandnamen Gojira, Papa Roach, Machine Head und Saltatio Mortis auf dem diesjährigen Wacken verkündet. Weitere bestätigte Bands sind u.a. Apocalyptica, Saxon, Within Temptation, Dimmu Borgir, Michael Schenker, Dool, Ministry und Beyond The Black.

© Wacken Open Air 2025 ausverkauft Poster