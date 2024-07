Warmduscher geben Details zum Album “Too Cold To Hold” bekannt, erste Single “Fashion Week” draußen

Das Londoner Sextett Warmduscher gibt Details zum kommenden Studioalbum “Too Cold To Hold” bekannt. Die erste Single “Fashion Week” ist schon draußen und kann weiter unten gehört werden. Dazu gibt es auch ein Video. Warmduscher besteht aus Clams Baker Jr., Benjamin Romans Hopcraft, Adam J. Harmer, Marley Mackey, Quinn Whalley und Bleu Ottis Wright.

Auf „Too Cold To Hold“ sind Irvine Welsh, Lianne La Havas, Janet Planet, Jeshi und CouCou Chloe zu hören. Die Platte erscheint am 15. November 2024 auf Strap Originals. Produziert wurde das Album von Ben Romans Hopcraft zusammen mit Jamie Neville.

Über den ersten Track des Albums, gleichzeitig die erste Single-Auskopplung, „Fashion Week“, der eine fröhliche Geschichte über die eingefleischten Fans der Mode und nicht über die sichtbaren Arrivisten oder Dilettanten ist, sagt Clams: „Those that will do anything to become that thing. That creation. And live it. It’s real artistry when you don’t have the means and you’re doing it. You’re hustling to get on the guest list, you get in, you’re done up by means that you can’t really afford, whatever you do… It’s a celebration of people who will do whatever to look good and feel good and step above wherever they are in their own minds.”

WARMDUSCHER on Tour

22.11.24 Berlin, Urban Spree

23.11.24 Leipzig, Neues Schauspiel

24.11.24 CH-Bern, ISC Club

Track listing

An Introduction by Irvine Welsh Fashion Week Pure At The Heart Top Shelf Body Shock Cleopatras Immaculate Deception Out Of Body Staying Alive Too Cold To Hold Weeds In The Garden