Wie ein Hund – Eine Graphic Novel nach Texten von Franz Kafka von Danijel Žeželj Comic Kritik

Im Januar diesen Jahres erschien die Graphic Novel “Wie ein Hund” (die abschließenden Worte aus Frank Kafkas “Der Prozess”) von dem kroatisch-stämmigen Comickünstler Danijel Žeželj. Sie basiert auf Kafkas Erzählung “Ein Hungerkünstler”. Es heißt von Verlagsseite aus:

Wie ein Hund – Eine Graphic Novel nach Texten von Franz Kafka von Danijel Žeželj (Cover) (© avant verlag)

“Ausgehend von Kafkas Erzählung Ein Hungerkünstler schafft der kroatisch-stämmige Comickünstler Danijel Žeželj eine grafische Tour de Force: Ein Hungerkünstler betreibt seine Kunst unter reger Anteilnahme der Öffentlichkeit. Nach den vorgesehenen 40 Tagen ohne Essen fühlt er sich aber so missverstanden, dass er seine Kunst fortsetzt – so lange bis sich niemand mehr für ihn interessiert und er in einem Käfig vergessen wird.

Danijel Žeželjs Seitenlayout und der kontrastreiche Stil sind wie geschaffen, um die besondere Stimmung von Kafkas Erzählungen in Bilder zu übertragen. In einer sachlich-nüchternen Sprache hat Kafka unglaubliche Vorgänge geschildert. Žeželj verstärkt diesen Widerspruch, indem er die Originaltexte Kafkas mit seinen realistischen und gleichzeitig expressionistischen Bildern verbindet.”

Ein weiteres Werk zum Jahrestag von Franz Kafka, vor etwas mehr als einhundert Jahren ist der Autor gestorben. “Wie ein Hund” zeigt auch den Hungerkünstler. Auf ausführlicher als im Werk “Kafka“, das ich kürzlich an dieser Stelle besprochen. Die Graphic Novel behandelt aber auch sein Leben, sein Werk und Werdegang.

“Wie ein Hund” basiert eben zum größten Teil auf dem “Hungerkünstler” und lässt auch andere Einflüsse aus anderen Werken Kafkas zu. Es ist also nicht gänzlich geschlossen, aber der Fokus doch sehr deutlich. Abgesehen von der Graphic Novel “Kafka” habe ich kein Vorwissen über den Autor, seine Werke et cetera. Dennoch konnte ich auch diesem Comic etwas abgewinnen. Die Bilder sprachen genug und tun es weiterhin.

Auch dieser Band hat mir gut gefallen und gab mir einen Einblick. Wegen meines fehlenden Vorwissens, empfand ich die biografische Graphic Novel angenehmer, weil es mir eine Art Rundumschlag mitgab. Rudimentär zwar, dessen bin ich mir bewusst, aber es füllte die Kafka-Lücke wenngleich nicht komplett, aber ein wenig kam hinzu. “Wie ein Hund” war und ist daher eine schöne Ergänzung, aber auch düster.

Comic beim Verlag

Wie ein Hund

Text & Zeichnung: Danijel Žeželj

Veröffentlichung: Januar 2024

104 Seiten, schwarzweiß

20,5 x 29 cm, Softcover

ISBN: 978-3-96445-119-4