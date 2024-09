Zurück im Dreck (Back To Ze Roots 2) von Japanische Kampfhörspiele CD Kritik

Im Juni 2024 erschien „Zurück im Dreck (Back To Ze Roots 2)“ von Japanische Kampfhörspiele (JaKa) über Bastardized Recordings. Alte Stücke wurden im Jahre 2023 im Whiteroom Studio in Köln gemischt und gemastert, vorher aber nochmals neu aufgenommen und – wie ich es verstanden – mit dem alten Equipment eingespielt. Back To Ze Roots zeigt auch an: Es gibt altes Material im neuen Soundgewand. Also, ein bisschen zumindest.

© Japanische Kampfhörspiele – ZURÜCK IM DRECK [BACK TO ZE ROOTS ll] (Cover)

Was allerdings gleich geblieben ist: Japanische Kampfhörspiele machen ihren Sound mit ordentlich Wumms. Vielleicht sogar einen Doppelwumms, wie unser amtierender Kanzler so gerne formuliert.

Klar, kann man sagen: Nur alte Stücke, pah! Aber: Warum nicht? Außerdem sind hier einige spezielle Gäste am Start, darunter Tom von Sodom, Manni und Marlene von Schwule Nuttenbullen und Caio Kozlowski aus Brasilien. Die Spielzeit beträgt beträgt knapp 39 Minuten bei 23 Songs. Die Tracklänge pendelt zwischen 17 Sekunden und etwas mehr als 5 Minuten.

Die Genre-Mischung macht es für mich immer noch angenehm JaKa zu hören. Auch die elektronischen Einsprengsel sowie Samples sind eine interessante Ergänzung. Meine Hoffnung auf (zeitnah) neues Material wurde aber im Rahmen meiner wenig-sekundenlangen „Recherche“ zunichte gemacht. Denn die Band schreibt auf ihrer Website in den News unter anderem folgendes: „JAKA werden im Sommer 2025 eine kreative Pause einlegen. Für wie lange? Keine Ahnung. Fest steht bis jetzt nur, dass Robert ab Mitte 2025 nicht mehr dabei sein wird.“

Die Platte „Zurück im Dreck (Back To Ze Roots 2)“ macht trotzdem viel Spaß und es ist schön, die älteren Sachen nochmal zu hören. Gutes Release und eine Empfehlung.

VÖ: Juni 2024

Label: Bastardized Recordings

Gemischt und gemastert von Ramon Smith im WHITEROOM-Studio, Köln, 2023