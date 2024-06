1876 – Pow Wow Punk Rock 3 CD Kritik

Die Punkrock-Band 1876 hat im Jahre 2022 die EP “Pow Wow Punk Rock 3” veröffentlicht. Ich bin nur zufällig darauf gestoßen und habe mir die EP die letzten Tage einige Dutzend Male angehört. Die Selbstbeschreibung auf Bandcamp, Stream der EP weiter unten, lautet: “ndngenous punk rock from the PNW.” Mit dem Cover und diesem Satz kann man sich schon ein gutes Bild davon machen, was man von wem und mit welchen Einflüssen zu hören bekommt. Und obwohl meine Erwartungen erfüllt worden sind, ist es doch anders als erwartet. Deutlich besser nämlich.

© 1876 – Pow Wow Punk Rock 3 (Artwork)

Die sechs Songs sind alle unfassbar melodisch und catchy as f*ck. Egal ob der Opener “++DGAF++”, der zweite Track “CTYNDN” oder eines der andere Stücke. Alles unfassbar gut.

Persönliche und sozialkritische reichen sich die Klinke und gehen teilweise ineinander über. Gerade im ersten Song. Die Drums sind interessant und die anderen Einflüsse bereichern die Musik ungemein.

Ich bin gespannt auf mehr. Die EP wäre mein Highlight 2022 aus dem “Underground” geworden, hätte ich sie nicht erst zwei Jahre später entdeckt. Jetzt sie eben mein aktuelles Highlight und wird meine Begeisterung kaum schmälern. Auf Neues warte ich gespannt.