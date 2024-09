A$AP ROCKY veröffentlicht das Video zu “Tailor Swif”

Der Rapper A$AP ROCKY veröffentlicht das Video zur Single “Tailor Swif”, welches in Kiew gedreht wurde. Es handelt sich dabei um den zweiten Output aus seinem Comeback-Album “Don’t Be Dumb”, das im Herbst erscheint. Ursprünglich hätte am Freitag, den 30. August 2024, “Don’t Be Dumb” erscheinen sollen, das lang angekündigte vierte Album von A$AP Rocky. Doch wie der 35-jährige Rapper aus Harlem, Partner von Rihanna, Fashion-Influencer und Celebrity Dad erst kürzlich bekannt gab, würden Leaks und Verzögerungen durch Sample-Freigaben nach wie vor dafür sorgen, dass es erneut auf den Herbst verschoben werden muss. “Ich will das beste Album aller Zeiten machen. Tut mir leid für die Wartezeit”, ließ er wissen.

© A$AP Rocky – Tailor Swif (Cover)

Ebenfalls von einem Leak betroffen war “Tailor Swif”, die heute offiziell erscheinende zweite Single des Albums. Sogar das in Kiew gedrehte Musikvideo fand vorzeitig seinen Weg ins Netz und sorgte in Subreddits für wilde Diskussionen. Das unter Regie von Vania Heymann und Gal Muggia entstandene Video ist weiter unten zu sehen.

Auf dem Album sollen Features von Tyler, the Creator, J. Cole, “The Smiths”-Sänger Morrissey sowie den Rap-Legenden Slick Rick, Flavor Flav (Public Enemy) und Busta Rhymes kommen.

Album

A$AP Rocky – “Don’t Be Dumb”

Genre: Hip-Hop / Rap

Release Date: Herbst

Label: A$AP Rocky Recordings / RCA Records

Vertrieb: Sony Music