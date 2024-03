ABBA starten ins 50. Jubiläum mit „Waterloo“-Überraschung

ABBA starten mit einer „Waterloo“-Überraschung ins 50. Jubiläum. Dieses findet am 6. April 2024 in Berlin statt. Die Reise begann vor 50 Jahren als ABBA ihren internationalen Durchbruch feieren konnten und den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ gewannen, dem heutigen Eurovision Song Contest. Mit ihrem Song „Waterloo“. Ein legendärer Meilenstein und globaler Hit, der mit dem Gewinn des Songwettbewerbs im britischen Brighton am 6.4.1974 auch den Beginn von ABBAs einzigartiger weltweiter Bandkarriere markierte. Anlässlich des 50. Jubiläums und dem beim ESC gelegten Grundstein ihrer ikonischen Erfolge dürfen sich die Fans auf eine Vielzahl von Highlights im ABBA-Jubiläumsjahr freuen.

© ABBA – Waterloo 50th Anniversary – Vinyl Single (Artwork)

Am 6.4.2024 starten ABBA ins 50. Jubiläum und feiern gemeinsam mit ihren Fans eine außergewöhnliche Aktion: The Piano Moment. Extra für diesen Anlass hat ABBA-Mitglied Benny Andersson mit „Waterloo“ einen Piano Moment geschaffen, der am 6. April zum ersten Mal zu hören sein wird!

In Warschau, London (in der Waterloo-U-Bahn-Station), in Stockholm (im ABBA Museum) und in Berlin wird um Punkt 10:00 Uhr morgens der Piano Moment Premiere feiern! In Berlin wurde als Location für die „Waterloo“-Jubiläumsaktion ein ganz besonderer Ort gewählt, wo ABBA im Jahre 1974 live auf der Bühne standen: Im Friedrichsstadtpalast! Einige Monate nach ihrem Sieg beim Grand Prix waren ABBA mit „Waterloo“ zu Gast in der TV-Show „Ein Kessel Buntes“. 50 Jahre später ist „The Piano Moment“ hier und ist dem globalen Erfolg von „Waterloo“ und allen Fans auf der ganzen Welt gewidmet! Neben dem Piano Moment-Highlight erscheinen diverse Singleformate u.a. auf Vinyl als 7inch und 10inch als Einzelprodukte und als gesammelte Fanbox.

50 Jahre ABBA „Waterloo“

„The Piano Moment“ von Benny Andersson

06.04.2024 Berlin, Friedrichstadtpalast, Foyer

10:00 Uhr

