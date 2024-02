AC/DC 50: Limitierte Auflage auf goldfarbenem Vinyl

Die australischen Hardrock-Legende AC/DC teaserte nicht nur monatelang eine mögliche Tour an, sondern startete kürzlich auch den Vorverkauf, der nun in vielen ausverkauften Locations mündete. Jetzt gibt es unter dem Banner AC/DC 50 eine weitere Ankündigung. Zum 50. Jubiläum der Gruppe kündigt man eine limitierte Auflage auf goldenem Vinyl ihrer Alben an. Die erste Veröffentlichungswelle beinhaltet die ersten neun Alben. Dazu gehören dann „Back in Black“, „Highway To Hell“, „The Razor’s Edge“, „Powerage“, „For Those About To Rock (We Salute You)“, „High Voltage“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „Who Made Who“ und „Live“. Die Platten erscheinen am 15. März.

Wer die Band live erleben möchte, kann sein Glück noch versuchen. Bitte fallt nicht auf überteuerte Tickets über irgendwelche Plattformen an, die normalerweise keine Tickets verkaufen.

AC/DC: Die Live-Termine im Überblick

17. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena 21. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena 9. Juni 2024: München – Olympiastadion 12. Juni 2024: München – Olympiastadion 16. Juni 2024: Dresden – Messe 13. Juli 2024: Hockenheim 17. Juli 2024: Stuttgart – Cannstatter Wasen 27. Juli 2024: Nürnberg – Zeppelinfeld 31. Juli 2024: Hannover – Messe

Zusatzshows:

Juni 2024 Dresden – Rinne August 2024 Hannover – Messe

