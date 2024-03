AC/DC auf Platz 1 & 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts und 9 Mal in den Top 30

AC/DC feiern ihr 50. Jubiläum und veröffentlichen in diesem Zuge ihre Alben über Columbia Records/Legacy Recordings auf Vinyl in Gold und limitiert. Alle neuen Alben in den Top 30 der Offiziellen Deutschen Charts gelandet. “Back In Black” auf Platz 1 und “Highway To Hell” auf Platz 2. “Damit sind AC/DC der erste Act an der Doppelspitze seit Michael Jackson vor 15 Jahren.” heißt es in der Info.

In der ersten Veröffentlichungswelle wurden diese neun Alben releast:

BACK IN BLACK, HIGHWAY TO HELL, THE RAZORS EDGE, POWERAGE, FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU), HIGH VOLTAGE, DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP, WHO MADE WHO & LIVE.

Weitere VÖs folgen im Laufe des Jahres.

Am 31. Dezember 1973 spielten AC/DC ihre erste Show im Chequers Nightclub in Sydney. Im Sommer 2024 tourt die Band durch Europa.

