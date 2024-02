AC/DC geben Zusatzkonzerte bekannt

Nach Monaten der brodelnden Gerüchteküche über ein Konzert in München, dann war es Brasilien und wenn es diese Konzerte gibt, dann sicherlich kein einzelnes, sondern eine Tour. Nun, die wurde am Montag angekündigt, gestern war Ticketverkaufsstart und einige Orte und Locations, die nur mit einem Konzert gesegnet waren, waren zügig ausverkauft. Daher gibt es jetzt die gute Nachricht für einige Zusatzkonzerte auf der kommenden PWR UP Tour 2024, die auch in Deutschland an mehreren Orten Halt machen wird.

Hier die Ergänzungen:

19.06.2024 – Dresden, Rinne Open Air

04.08.2024 – Hannover, Messe

Die vollständigen Termine der deutschen Ausgabe der Tour 2024 gibt es daher hier:

17.05.2024 – Gelsenkirchen, Veltins-Arena

21.05.2024 – Gelsenkirchen, Veltins-Arena

09.06.2024 – München, Olympiastadion

12.06.2024 – München, Olympiastadion

16.06.2024 – Dresden, Rinne Open Air

19.06.2024 – Dresden, Rinne Open Air (Zusatzkonzert!)

13.07.2024 – Hockenheim, Hockenheimring

17.07.2024 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

27.07.2024 – Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07.2024 – Hannover, Messe

04.08.2024 – Hannover, Messe (Zusatzkonzert!)

