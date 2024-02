AC/DC kommen auf Power Up Europa-Tour

Die australische Hardrock-Band AC/DC hat vor weniger als einer Stunde ihre kommende Power Up Europa-Tour angekündigt. Auf Tour gehen Angus, Brian, Stevie und Matt. Chris Chaney (bekannt von Jane’s Addiction) wird für Cliff einspringen. Die Konzertreise wird die Band quer durch Deutschland, Italien, Spanien, Niederlande, Österreich, Schweiz, England, Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland führen. Die Band schreibt in ihrer Ankündigung:

„We are thrilled to finally announce the ‘POWER UP’ European Tour. Angus, Brian, Stevie, and Matt will be joined by Chris Chaney to carry the torch for Cliff. The tour will see us play shows across Germany, Italy, Spain, The Netherlands, Austria, Switzerland, England, Slovakia, Belgium, France & Ireland this Summer. We can’t wait to see you all out there. Tickets on sale Feb 16 — go to acdc.com to learn more.“

Die Tourdaten lauten:

May 17 – Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena *

May 21 – Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena *

May 25 – Reggio Emilia, Italy, RCF Arena

May 29 – Seville, Spain, La Cartuja Stadium

June 05 – Amsterdam, The Netherlands, Johan Cruyff Arena

June 09 – Munich, Germany, Olympic Stadium *

June 12 – Munich, Germany, Olympic Stadium *

June 16 – Dresden, Germany, Messe *

June 23 – Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 26 – Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 29 – Zurich, Switzerland, Letzigrund Stadium

July 03 – London, England, Wembley Stadium

July 07 – London, England, Wembley Stadium

July 13 – Hockenheim, Germany, Ring *

July 17 – Stuttgart, Germany, Wasen *

July 21 – Bratislava, Slovakia, Old Airport

July 27 – Nuremberg, Germany, Zeppelinfeld *

July 31 – Hannover, Germany, Messe *

August 09 – Dessel, Belgium, Festivalpark Stenehei

August 13 – Paris, France, Hippodrome Paris Longchamp

August 17 – Dublin, Ireland, Croke Park **

Tickets go on sale on February 16 at 10:00 a.m. except * on sale at 11 a.m. local time on February 16 and ** on sale at 9 a.m. local time on February 16

