Alkaline Trio mit Doppelsingle “The Sacrifice” / “At Sickness”

Nach den elf Stücken auf dem aktuellen Studioalbum “Blood, Hair, and Eyeballs” von Alkaline Trio kündigt die Gruppe mit “The Sacrifice” / “At Sickness” eine Doppelsingle an. Die zwei Tracks sind brandneu und ab sofort als digitale Doppel-A-Seiten-Single überall erhältlich. Am 18. Oktober 2024 kommt via Rise Records eine limitierte 7”-Vinyl-Edition. Diese ist exklusiv über alkalinetrio.com und riserecords.com erhältlich.

© Alkaline Trio – „The Sacrifice“ / „At Sickness“ Single Artwork

Gitarrist/Sänger Matt Skiba kommentiert:

“Wir freuen uns sehr, diese beiden Songs als 7″ zu veröffentlichen. Eine EP auf 7″-Vinyl zu veröffentlichen ist etwas, wozu wir schon lange keine Gelegenheit mehr hatten, also macht es uns als Vinyl-Liebhaber Spaß, zwei neue Songs auf einem so klassischen Format anzubieten. Sowohl ‘At Sickness’ als auch ‘The Sacrifice’ wurden ursprünglich für unser Blood, Hair, and Eyeballs-Album geschrieben und aufgenommen, und es war keine leichte Entscheidung, sie von der Platte zu nehmen. Die Entscheidung fiel uns nicht leicht, weil wir die Spielzeit des Albums unter 40 Minuten halten wollten. Wir freuen uns sehr, dass diese beiden Stücke nun veröffentlicht werden und sogar in einem eigenen Format erhältlich sind.”