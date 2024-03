Alkaline Trio – Blood, Hair, And Eyeballs CD Kritik

Am 26. Januar 2024 erschien von der Band Alkaline Trio ihr neuestes Studioalbum „Blood, Hair, And Eyeballs“ und das erste ohne Derek Grant als Drummer (über seinen Ausstieg berichteten wir hier). Es ist außerdem das erste Release mit Atom Willard (auch dazu berichteten wir). Erschienen ist das Ganze mit Matt Skiba an der Gitarre und dem Gesang sowie Dan Andriano als Bassist und Sänger bei Rise Records.

© Alkaline Trio – „Blood, Hair, and Eyeballs“ Album Artwork

Das Werk startet mit „Hot For Preacher“ – ist das vielleicht eine Referenz an Van Halens populären Song „Hot For Teacher“? Musikalisch weiter auseinander als diese Ähnlichkeit beim Songtitel. Der Open fängt auf jeden Fall zügig und melodisch an. Damit schlägt man in die übliche musikalische Kerbe. Allerdings erwarte ich bei Alkaline Trio auch genau diese Art Musik und keine allzu großen Abweichungen. Gleiches gilt für „Meet Me“, Song Nummer Zwei auf dem Album.

„Versions Of You“ zeigt die beiden Musiker Skiba und Adriano, wie sie ihre Instrumente tauschen. Ein Song darüber, wie man durch die Trümmer einer zerbrochenen Freundschaft irrt, sich wühlt und darüber nachdenkt, ob alles künstlich (etc.) war. Das Stück „Bad Time“ handelt von einer Freundin Skibas, die anrief, als die Band gegenüber einer Schießerei war. Sie fragte wohl, ob es ein schlechter Zeitpunkt war, Skiba verneinte, da er mit ihr reden wollte. Die zweite Strophe des Songs handelt von einer anderen Situation als Matt und Bobby (Zimmergenosse) fast bei einem Drive-By getötet wurden.

Die katastrophen-ähnliche Szenarien paaren sich immer wieder mit besseren Momenten. Adriano beschreibt die Platte als Gesamtwerk als „kathartisch“. Bei all dem Mist, sollte man die Hoffnung auch sehen, wahrnehmen etc. Aufgenommen wurde mit Produzent Cameron Webb im Studio 606 in Northridge, Kalifornien, welches Dave Grohl gehört.

Alkaline Trio liefern hier ein gutes Album ab. Nicht unbedingt spaßig, aber unterhaltsam und ausreichend abwechslungsreich, um nicht langweilig zu werden. Schönes punkrockiges Werk.

https://rr.lnk.to/BHE

