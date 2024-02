All Its Grace – To What End? CD Kritik

Die Band All Its Grace gründeten sich schon im Jahre 2004 in ihrer (Wahl)Heimat Mainz und spielen eine Mischung aus Metalcore, Hardcore, Thrash- und Melodic-Death-Metal. Das Studioalbum ist am 13. Oktober 2023 via Bastardized Recordings erschienen. Ursprünglich gegründet unter dem Namen With All Its Grace. Gespielt wurde unter anderem schon mit Soilwork, Six Reasons To Kill, Deadlock, Ektomorf, Shai Hulud und Unearth.

© All Its Grace – To What End (Artwork)

Die Mainzer drücken nicht so sehr aufs Gaspedal, wie manch Kolleg:Innen und sind eher im guten, manchmal auch zügigeren Mittelfeld angesiedelt. In einem Interview hieß es von Seiten eines Gitarristen der Band, dass eine der Einflüsse bei Darkest Hour zu finden sind. Das kann ich so stehen lassen. Sowohl vom Tempo als auch von verschiedenen Gitarren-Arbeiten auf „To What End?“.

Weitere Vergleiche sind müsig, die Genre-Einordnung sollte ungefähr genügen. Und wenn man mit der genannten Band etwas anfangen, dann kennt man ungefähr die Einflüsse und wenn die ebenfalls zusagen, dann wird es passen, denke ich. Hier sind einige gute Songs enthalten. Die Platte hat bei mir nicht sofort gezündet und auch einzelne Songs nicht. Eher das Gesamtpaket, was ich einige Male auf mich einwirken lassen musste. Aber dann passte es wesentlich besser. Falls der erwähnten Genres können auf jeden Fall ein Ohr riskieren. Unten gibt es auch einen Stream für einen ersten Eindruck. Gute Platte.

